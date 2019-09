Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele polonez Andrzej Duda a atentionat duminica impotriva "revenirii tendintelor imperialiste in Europa", invocand operatiunile militare ruse din Georgia in 2008 si din Ucraina in 2014, relateaza AFP. Fara a mentionat numele Rusiei, Duda a facut aceste remarci intr-un discurs sustinut cu ocazia…

- Adresandu-se ambasadorilor Frantei prezenti la Paris la reuniunea lor anuala, seful statului francez, care deja s-a declarat favorabil unei normalizari a relatiilor cu Moscova, tensionate in urma anexarii peninsulei ucrainene Crimeea in 2014, a adaugat: "Trebuie explorate in mod strategic caile unei…

- A doua linie a gazoductului TurkStream este planificata sa treaca prin Bulgaria, Serbia si Ungaria, a anuntat ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, transmite Reuters. Conducta TurkStream, construita in prezent intre Rusia si Turcia via Marea Neagra, face parte din eforturile Rusiei de…

- Dupa ce Federația Rusa a revenit in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), șapte țari - membre ale Consiliului Europei, au parasit sesiunea APCE in semn de protest. Este vorba despre Ucraina, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Polonia și Slovacia, scrie inforesist.org .

- Cea de-a VI-a editie a Business Forumului dedicat Parteneriatului Estic a avut loc astazi, 25 iunie 2019, la Bucuresti, sub egida Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe in cooperare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Președintele Ucrainei Volodimir Zelensky este dezamagit de decizia APCE prin care a fost restabilit dreptul de vot Federației Ruse la Adunarea Parlamentara, dupa ce Moscova nu a mai putut vota în aceasta structura din 2014, dupa ocuparea Crimeei. Decizie care de altfel a fost susținuta prin…

- ''Nu numai Polonia va beneficia de pe urma acestei desfasurari (de trupe), ci toate statele baltice'', a declarat Karoblis pentru agentia de presa BNS. Presedintele american Donald Trump si omologul sau polonez Andrzej Duda au anuntat miercuri planul privind sporirea prezentei militare americane…

- Presedintele american Donald Trump a evocat miercuri posibilitatea de a trimite 2.000 de soldati americani suplimentari in Polonia, dar a ramas evaziv in legatura o eventuala baza militara permanenta in aceasta tara, o initiativa care ar putea reaprinde tensiunile cu Moscova, relateaza AFP.…