- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a sustinut vineri, in timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, reformele judiciare promovate in tara sa, dar criticate de Comisia Europeana, el afirmand ca aceste reforme sunt bazate pe masuri similare adoptate de alte state membre ale UE, precum Spania sau…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027), masura…

- Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "pregatite ca incalcare a regulilor fundamentale de creare a legilor", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia,…

- Presedintele Consiliului National al Magistraturii (KRS) din Polonia, Dariusz Zawistowski, a decis sa demisioneze 'in semn de protest' fata de reforma controversata a sistemului judiciar adoptata de puterea conservatoare, a anuntat vineri purtatorul sau de cuvant, potrivit AFP. "Este un strigat…

- Șeful executivului polonez urmeaza sa revina la Bruxelles in februarie pentru noi discutii pe acest subiect, informeaza agentiile PAP, EFE si DPA. 'I-am explicat (lui Juncker - n.red) ce inseamna pentru noi reformele in justitie', a spus Morawiecki in fata presei dupa discutia cu presedintele…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a aparat la Bruxelles controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa. Seful Guvernului de la Varsovia s-a intalnit, marti seara, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat, miercuri, reformele controversate din justitie in cadrul unei intrevederi la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei DPA.

- Seful executivului polonez l-a informat pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, referitor la acceptarea in Polonia a refugiatilor ceceni, care au fost nevoiti sa-si paraseasca tara dupa doua invazii ale fortelor ruse.De asemenea, Morawiecki a adaugat ca i-a explicat 'foarte…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a demis mai multi ministri marti, in conditiile in care Varsovia incearca sa-si imbunatateasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce Bruxellesul a acuzat-o de subminarea normelor statului de drept, relateaza Reuters, potrivit agerpres. Printre ministrii demisi…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) "este complet science fiction", a declarat, vineri, ministrul adjunct de Externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata pe Internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista. Formatiunea…

- Guvernul polonez intentioneaza sa discute in urmatoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la decizia Comisiei Europene de a declansa procedurile de sanctionare a Poloniei, a anuntat ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski.

- Codul Penal polonez prevede "garantii de impunitate" pentru oficiali comunisti, fiind vizate infractiuni pasibile de pana la 5 ani de inchisoare pentru tortura si alte forme de tratament crud, inuman sau degradant, comise in mod intentionat de functionari ai politiei politice comuniste impotriva…

- Malgorzata Gersdorf a publicat o scrisoare deschisa la doua zile dupa lansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, a acuzat oficialii Uniunii Europene ca „mint" in privinta reformelor judiciare in curs in tara sa, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea priva Varsovia de dreptul sau de vot in UE, transmite AFP, preluat de Agerpres. Reamintim…

- La scurt timp dupa ce a preluat puterea la Varsovia, in octombrie 2015, Partidul Lege si Justitie a initiat o serie de reforme in sistemul judiciar considerate de Comisia Europeana drept o amenintare pentru statul de drept.

- Intr-un interviu televizat, Duda a declarat ca este multa "ipocrizie" in decizia UE, insistand ca schimbarile privind sistemul justitiei sunt constitutionale si consolideaza democratia din Polonia, potrivit site-ului cotidianului The Washington Post. "Multi reprezentanti ai institutiilor europene…

- Guvernul nationalist din Polonia s-a transformat intr-una dintre bataile de cap ale Uniunii Europene, care observa cu ingrijorare felul in care reformele promovate de Varsovia se indeparteaza tot mai mult de valorile europene, in schimb discursul radical incepe sa domine scena politica nationala.…

- Criticii acestor reforme - opozitia, mediile judiciare din Polonia, Comisia Europeana - considera ca ofera un control excesiv al politicului asupra puterii judiciare si contravin principiului separarii puterilor in stat. In iulie, presedintele Duda a utilizat dreptul de veto fata de versiunea initiala…

- ''Am luat decizia de a semna aceste legi'', a afirmat Duda intr-o declaratie televizata.Cele doua legi, adoptate de parlamentul polonez saptamana trecuta, se refera la Curtea Suprema si la Consiliul Superior al Magistraturii, iar forma in care au fost adoptate si promulgate este cea prezentata…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat miercuri doua legi controversate prin care se sporeste controlul puterii executive asupra sistemului judiciar, sfidand practic decizia luata cu cateva ore inainte de Comisia Europeana de a lansa procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului de Externe polonez,…

- Decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de sanctionare a Poloniei in virtutea Articolului 7 al Tratatului UE "nu are nicio valoare", fiind motivata politic, acuza Partidul Lege si Justitie (PiS, centru-dreapta), aflat la guvernare la Varsovia, informeaza agentia de presa PAP. "Decizia…

- Comisia Europeana a decis miercuri sa lanseze procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile privind statul de drept in Polonia, relateaza agentiile internationale…

- Decizia de a lansa sau nu procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene - articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu - ori de a initia un nou dialog este o prerogativa a Comisiei Europene, a declarat marti noul premier polonez…

- Mateusz Morawiecki a fost investit, luni dupa-amiaza, in functia de prim-ministru al Poloniei, in locul Beatei Szydlo, care a devenit vicepremier, informeaza site-ul agentiei Reuters. Partidul de guvernamant, Lege si Justitie (PiS), a destituit-o saptamana trecuta pe Beata Szydlo din functia…

- Premierul ceh desemnat Andrej Babis a afirmat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa insiste asupra cehilor in legatura cu refuzul acestora de a primi solicitanți de azil deoarece aceasta ar putea duce la consolidarea partidelor extremiste din țara, relateaza Reuters. Comisia Europeana a decis…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, l-a desemnat vineri pe actualul ministru al finantelor Mateusz Morawiecki in functia de prim-ministru al tarii, dupa ce Beata Szydlo si-a prezentat demisia din acest post, transmit Reuters si PAP. Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia,…

- Partidul Lege și Justiție (PiS, conservator), aflat la guvernare și majoritar in cele doua camere ale legislativului de la Varșovia, justifica aceste reforme, combatute vehement de opoziție, prin nevoia de a se pune capat unei 'caste' a magistraților, considerați de PiS moștenitori ai regimului comunist…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- "Alarma! Disputa intensa cu Ucraina, izolarea fata de Uniunea Europeana, abdicarea de la statul de drept si independenta justitiei, atacul asupra sectorului neguvernamental si asupra libertatii mass-media - aceasta este strategia PiS (n.a. - formatiunea de guvernamant Partidul Dreptate si Justitie)…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, s-a declarat duminica alarmat de asemanarea politicilor urmate de guvernul de dreapta de la Varșovia cu ceea ce el a descris a fi un 'plan al Kremlinului', transmite Reuters. Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la guvernare în…

- Vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans, a transmis ca proiectele de lege propuse de catre Duda sunt inacceptabile. "In aceasta etapa preliminara a evaluarii noastre, Comisia a observat ca anumite aspecte din proiectele de lege prezinta ingrijorari serioase", a spus Timmermans. …

- Reformele din justitie implementate sau propuse in Polonia de actualul guvern conservator si criticate de institutiile europene constituie un risc de 'incalcare grava' a valorilor fundamentale ale UE si a statului de drept, se arata intr-o rezolutie votata miercuri de Parlamentul European, in timp…

- Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la guvernare la Varșovia, este susținut de 45% din electoratul polonez, releva un nou sondaj de opinie, realizat de institutul CBOS și dat publicitații marți de site-ul thenews.pl. Sprijinul popular pentru PiS, care a preluat puterea executiva dupa…

- Ea a cerut pentru țara sa și pentru vecinii sai din Europa Centrala un rol mai mare in definirea politicilor europene. "Polonia aparține UE și UE aparține Poloniei", a declarat Szydlo la Varșovia. Ea și-a exprimat regretul ca unii incearca "sa convinga opinia publica de faptul ca Polonia este…

- Șefa executivului polonez, Beata Szydlo, a exclus joi un "Polexit" - ieșirea țarii sale din UE - dar in același timp a respins acuzațiile de populism și a criticat rolul excesiv, in opinia sa, al Comisiei Europene, informeaza AFP. Ea a cerut pentru țara sa și pentru…

- Comisia Europeana are noi informații care indica faptul ca defrișarile in padurea Bialowieza (estul Poloniei) continua, in pofida deciziei din 27 iulie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), a declarat luni, la Bruxelles, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, relateaza…