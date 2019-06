Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 26 de ani a fost salvat de vecinii sai de la moarte, dupa ce cazuse intr-o fantana. Totul s-a intamplat luni, in jurul orei 21,30, la Sebeșel, in comuna Sasciori. ”Persoana cazuta in fantana, a fost extrasa de vecini in stare de inconștiența. A intervenit SMURD Sebeș și o mașina a Serviciului…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca "pur si simplu vinovat de votul in strainatate este practic presedintele Iohannis", pentru ca a convocat referendumul dupa ce au fost stabilite sectiile de votare in strainatate, transmite Mediafax.

- Președintele USR Mehedinți, Claudiu-Valentin Chiriac, a fost atacat și desfigurat in timp ce imparțea ziare și pliante, potrivit unei postari pe Facebook a USR. Poliția Mehedinți anunța ca a fost sesizata de spitalul la care s-a prezentat barbatul și incearca sa ii identifice pe autori, conform Mediafax.Citește…

- In cadrul summit-ului de la Sibiu președintele Romaniei și președintele Franței, Emmanuel Macron, au avut o intalnire bilaterala susține Romania TV. Aceasta intalnire a avut loc dupa prima ședința a șefilor de stat sau de guvern de la Sibiu. Tot atunci, oficialii au semnat și ”Declarația…

- Seful statului a fost intrebat, joi, daca va semna revocarea din functie a lui Tudorel Toader, el raspunzand ca nu poate semna "niste acte fara a evalua urmarile intregii remanieri guvernamentale". "Revocarea unui ministru sau demisia unui ministru, in definitiv, este constitutionala decizie a prim-ministrului…

- "Pentru intreprinzatorii mici si mijlocii in special, digitalizarea administratiei este imperativa pentru inlesnirea interactiunii cu autoritatile, astfel incat IMM-urile sa resimta beneficiile simplificarii birocratiei. Acest obiectiv ar trebui sa reprezinte, fara indoiala, o preocupare esentiala…

- Mai multi bolnavi grav, care aveau nevoie de un transplant, au primit o noua sansa la viata dupa ce doua familii din județele Hunedoara și Bihor au acceptat sa doneze organele celor dragi, aflați in moarte cerebrala. Exista viața dupa moarte, iar speranța nu trebuie abandonata niciodata! „Donarea…