Presedintele PNL Neamt Mugur Cozmanciuc cere demisia presedintelui CJ Neamt dupa retinerea acestuia de catre DNA

- PNL Neamț solicita demisia lui Ionel Arsene, președintele PSD Neamț, din fruntea Consiliului Județean in urma anunțului ca ”procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea acestuia pentru 24 de ore, incepand…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt si un sustinator al premierului desemnat, Viorica Dancila, a fost retinut de procurorii anticoruptie. Acestia il acuza de trafic de influenta si ca ar fi primit 100.000 de euro pentru a schimba o decizie a ANI. Potrivit unui comunicat…

- "Procurorii DNA au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a inculpatului ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al organizației județene Neamț a unui partid politic, sub aspectul savarșirii…

- Președintele CJD, Alexandru Oprea, a prezentat, astazi, presei locale, raportul de activitate al instituției pentru anul 2016. Oprea a apreciat Post-ul Raportul de activitate al președintelui CJD. Oprea: „Activitatea e superioara lui 2016” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a facut primele declarații cu privire la propunerea Vioricai Dancila in funcția de premier. ”Nu am vazut-o, nu am vorbit cu ea, nu știm ce gandește și ce dorește sa faca din aceasta funcție. Cu domnul Tudose și Grideanu a fost altceva, eram colegi și ii cunoșteam. Nu…

- UDMR nu spune nici nu, nici da in privința propunerii PSD-ALDE - Viorica Dancila - la funcția de premier și așteapta decizia lui Klaus Iohannis, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, la ieșirea de la discuțiile cu președintele Klaus Iohannis.

- Demisia lui Mihai Tudose va ajunge astazi la Palatul Cotroceni, iar președintele Klaus Iohannis urmeaza sa ia act de aceasta demisie. Apoi, va emite decretul de vacantare a postului, precum și decretul de numire a unui alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar.

- Demisia premierului Mihai Tudose poate provoca o criza politica de amploare: PSD nu mai e sigur de guvernare, Iohannis ar putea fi suspendat sau Parlamentul ar putea fi dizolvat. „Adevarul“ va prezinta toarte scenariile posibile. Iohannis nu poate refuza demsia lui Tudose, dar apoi il poate propune…

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat. "Din moment ce PSD si-a retras sprijinul politic,…

- Uniunea Salvați Romania reacționeaza la retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose și anunțul demisiei acestuia. Formațiunea de opoziție ii cere președintelui Iohannis sa nu mai accepte desemnari din partea PSD-ALDE pentru funcția de premier și sa provoace alegeri anticipate.„USR…

- Președintele organizației județene PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni, inaintea ședinței de urgența a conducerii naționale a partidului, ca „onorabil” ar fi ca premierul Mihai Tudose sa demisioneze din funcție.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat…

- Mai multe oficialitați locale și județene s-au adunat, astazi, la Ansamblul monumental “Podul Inalt” din satul Bacaoani, pentru a celebra cei 543 ani de la cea mai importanta victorie impotriva otomanilor. Alaturi de președintele Consiliului Județean (CJ) -Dumitru Buzatu, vicepreședinții CJ -Vasile…

- Tudose, intalniri cu mai multi lideri PSD, fara Dragnea - surse Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres."Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care incepe luni prima sa vizita de stat in China, va oferi omologului sau chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicana - o "diplomatie a calului inedita&...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, ca propunerea pentru noul ministru al Apelor va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, care va fi convocat zilele urmatoare. Inainte de acest anunț al liderului PSD, numarul doi al social-democraților a declarat ca inlocuirea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a tinut sa-i multumeasca Doinei Pana pentru activitate, dupa ce aceasta a demisionat din Guvern. Dragnea a spus ca viitorul acestui Minister va fi decis intr-un Comitet Executiv, care va fi convocat zilele urmatoare.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca Guvernul si majoritatea parlamentara PSD-ALDE ar face o mare greseala sa ignore avertismentul dat de presedintele PPE, Joseph Daul, cu privire la legile Justitiei. "Atragem atentia Guvernului si majoritatii guvernamentale PSD-ALDE asupra deciziei…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, afirma ca Igor Dodon a devenit un aparator fanatic al intereselor rusesti. Afirmatia fostului ministru al Apararii a fost facuta miercuri, 20 decembrie, in contextul refuzului presedintelui tarii de a promulga legea ce interzice…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, vizita efectuata recent de catre presedintele sud-coreean Moon Jae-In în China, care ar fi "cersit" aplicarea unor presiuni sporite si a unor sanctiuni noi împotriva regimului de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. …

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, intrebat fiind daca va participa la mitingurile organizate de PSD, ca ”nu este nevoie in acest moment de mitinguri de sustinere”, desi ”lumea e libera sa protesteze”. ”Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea…

- Ana Bejan, fost prefect al fostului judetul Aoroca, a primit, astazi, titlul de cetatean de onoare al judetului Buzau, din partea presedintelui Consiliului Judetean, Petre Emanoil Neagu. Presedintele CJ i-a oferit profesoarei Ana Bejan un cadou simbolic si a felicitat-o pentru indarjirea pentru care…

- Presedintele tarii nu va mai putea refuza numirile in functiile de presedinte si vicepresedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), fiind obligat sa accepte propunerile CSM. Amendamentul propus in primavara de CSM a fost adoptat, vieri, in comisia speciala din Parlament, cu 11 voturi ”pentru”,…

- Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Presedintele a declarat miercuri seara ca Dragnea ar trebui sa demisioneze si ca el incearca sa isi apere propria piele si nicidecum pielea romanilor. „„Este gresit ca in conducerea statului sa ajunga…

- Telemeaua de Sibiu a devenit motiv de disputa politica la nivel local. Organizatia județeana a PSD a cerut demisia președintelui Consiliului Judetean, de la PNL, pentru ca a lipsit la evenimentul "Telemea de Sibiu - Indicație Geografica Protejata", ce a avut loc

- Președintele statului Zimbabwe nu și-a anunțat demisia. "Congresul urmeaza sa aiba loc in saptamanile viitoare. Eu voi prezida dezbaterile", a declarat el spre surpriza generala la cateva ore dupa ce a fost demis din functia de presedinte al ZANU-PF. Pe de alta parte, liderul veteranilor…

- Mii de zimbabweni au ieșit sâmbata dimineața pe strazile capitalei Harare pentru a-și arata sprijinul fața de preluarea puterii de catre Armata și pentru a-i cere președintelui Robert Mugabe sa renunțe oficial la putere. Pe multe dintre pancartele purtate de manifestanți se puteau citi…

- Marius Caraveteanu, presedintele PNL Dambovita ii cere președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, sa demisioneze din funcție pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justiția. Liderul liberal dambovitean a mai spus ca insistenta lui Liviu Dragnea de a se mentine in functia pe care a…

- Orasul Novi Sad va gazdui saptamana viitoare festivitatea de aniversare a 20 de ani de la infiintarea Euroregiunii Dunare-Cris-Mures-Tisa. Evenimentul este marcat pe data de 21 noiembrie in Sala mare a Adunarii Provinciei Autonome Voivodina. Festivitatea va avea urmatorul program: 11.00 – 13.00 Sedinta…

- Potrivit lui Cojocariu, „comportamentul abuziv al președintelui CJ Caras-Severin este unul demn de epoca totalitarista”, liberalii fiind nemulțumiți ca majoritatea PSD-PMP „a pesedizat toate funcțiile, comisiile și instituțiile de subordonare județeana, ca și cum ar fi fost votat de 100% din cetațenii…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplu si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face ”din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati”, fostul sef al statului publicand fragmente din anuntul demisiei sale din 1996. ”Acum 21…

- Selecționerul Italiei, Gian Piero Ventura, nu și-a prezentat demisia dupa ratarea calificarii la Cupa Mondiala din 2018, in urma barajului cu Suedia, explicand ca va trebui sa vorbeasca mai intai cu președintele Federației italiene de fotbal, Carlo Tavecchio, informeaza AFP. "Demisia?…

- Președintele USR, Dan Barna, i-a cerut, luni, intr-o conferința de presa, liderului PSD , Liviu Dragnea, sa iși dea demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților și sa se ocupe de problemele pe care le are cu Justiția.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca salariile nete vor scadea in urma noilor masuri fiscale, context in care a aratat ca ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ar trebui sa-și dea demisia. "Noi avem o creștere de aproape 6%, aceasta creștere economica…

- Corul contestatarilor conducerii Comisiei Centrale a Arbitrilor devine tot mai consistent si mai vocal pe zi ce trece. La doua zile dupa ce presedintele Astrei, Dani Coman, a cerut demisia grecului Vasaras din fruntea CCA, oficialii din Copou au rabufnit si ei dupa esecul din Gruia si au pus tunurile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a reacționat vineri dimineața la declarațiile de ieri ale lui Klaus Iohannis, din conferința de presa de la Palatul Cotroceni, care a criticat proiectul de modificare a Legilor Justiției despre care spune ca cioparțește legislația. Liderul social-democraților a declarat…

- Președintele USR, Dan Barna, apreciaza ca recomandarea președintelui Klaus Iohannis la adresa Coaliției de renunțare la "haiducismul fiscal" este foarte normala, subliniind ca actualul Guvern este intr-o degringolada pe partea fiscala ce transmite "incompetența". "Prin…

- Deputatul USR din Cluj, Adrian Dohotaru, a anunțat ca iși da demisia din partid. Decizia lui Dohotaru vine in urma congresului organizat la Poiana Brașov, in care USR și-a ales noul președinte și care, potrivit deputatului, nu a fost nimic altceva decat “o lupta pentru putere și de orgolii”. Deputatul…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți ca nu vrea 'sa-i dea lecții' in materie de drepturi ale omului omologului sau egiptean Abdel Fattah al-Sissi, pe care l-a primit la Palatul Elysee, relateaza AFP. 'În același mod în care eu nu accept ca un alt lider…

- Primarul din Ankara, Ibrahim Melih Gokcek, a anuntat ca îsi va depune sâmbata demisia, dupa ce a avut o întâlnire cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care încearca sa îsi consolideze puterea si sa aduca oameni noi la conducerea partidului AKP, relateaza…

- Premierul Mihai Tudose a transmis luni Parlamentului propunerea sa privind șefia acestei instituții, nominalizandu-l pe Sorin Grindeanu. "In data de 20 octombrie 2017, domnul Adrian Dița și-a prezentat demisia din funcția de președinte al Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare…

- Președintele de centru-dreapta al Argentinei, Mauricio Macri, a obținut o noua victorie electorala - coaliția sa, Cambiemos, a caștigat alegerile legislative de la mijlocul mandatului și iși va consolida poziția in Parlament, ceea ce ii va permite sa iși continue reformele liberale incepute, relateaza…

- „Surse din rândul angajaților Aeroportului Internațional „Avram Iancu” ne-au informat ca astazi a fost ultima zi de munca în cadrul instituției, a cumnatei lui Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Codruța Tișe a demisionat din funcția de șef al departamentului…