- Prezentarea de catre guvernatorul Bancii Nationale a nivelului la care va ajunge inflatia in perioada urmatoare atrage o majorare a preturilor, agentii economici crescandu-le anticipat, sustine presedintele Comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, social-democratul Marius Budai.…

- Intalnire de grad zero la Parlament! O misiune a Fondului Monetar International (FMI) se intalneste marti cu membrii Comisiei de buget, finante si banci din Camera Deputatilor, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale,…

- Consiliul Județean a remis ieri presei un comunicat in care face precizari cu privire la declarațiile purtatorului de cuvant al PNL. „Urmare declarațiilor facute de catre purtatorul de cuvant al PNL, domnul Ionel Danca, duminica, 11 martie 2018, in cadrul emisiunii ”Subiectiv” de…

- Potrivit procesului verbal publicat de Viorel Catarama, acesta a obtinut 231 de voturi, nu 113 de voturi, iar Ludovic Orban ar fi obtinut 586, nu 686 de voturi, asa cum s-a anuntat in sedinta de duminica a Consiliului National. "A existat o comisie pentru numararea voturilor care a fost votata…

- In contextul in care secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a spus ca Daniel Zamfir este unul dintre liberalii cu care se poate lucra, purtatorul de cuvant al PNL a replicat: "Toata lumea vede ca va ințelegeți foarte bine...". Daniel Zamfir a facut un scurt comentariu dupa aluzia lui…

- Cel puțin așa a anunțat. Un internaut i-a scris liderului liberalilor, pe Facebook: "Pai trebuie sa vedeți ce faceți cu socialistul... Zamfir". Replica lui Ludovic Orban a venit imediat: "Ne ocupam". Intre timp, comentariul președintelui PNL a fost șters. Va reamintim ca executarea…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 91/2017 care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare pentru politisti la 75% din solda lor de baza si dubleaza salariile personalului Institutului Elie Wiesel. OUG 91/2017 pentru…

- Comisia pentru Munca si Protectia Sociala din Camera Deputatilor a respins amendamentele sindicalistilor din Sanatate. Astfel, reprezentanții Federației SANITAS, prezenți la ședința Comisiei pentru munca si protectie sociala din Camera Deputatilor de astazi, 6 martie, au argumentat mai bine de patru…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir revine cu noi atacuri la adresa colegilor, de aceasta data fiind luat la tina Ionel Danca, purtatoruld e cuvant al formatiunii. Anterior, senatorul PNL a avut cuvinte dure la adresa lui Ludovic Orban si a lui Florin Citu.

- Augustin Lazar va prezenta un punct de vedere dupa ce va fi publicat raportul ministrului Justiției, anunța Parchetul General, intr-un comunicat. „Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta un punct de vedere privind propunerea ministrului Justiției de revocare din funcție a procurorului…

- Camera Deputatilor si Senatul au vota marti, in sedinta comuna, proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitații Directorului Serviciului de Protecție și Paza, Pahonțu Lucian-Silvan și a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat…

- „Vom vota impotriva. Deja am identificat elemente de neconstitutionalitate si vom ataca la CCR Hotararea Parlamentului de constituire a acestei comisii de ancheta SPP. Daca pana la urma se va infiinta, in prima faza, am hotarat sa desemnam reprezentanti, dar acesti reprezentanti se vor retrage in…

- Cu greu va mai putea Romania sa atraga investitori straini, in anii care vin, daca Revolutia Fiscala va continua in forma stabilita prin OUG 79/2017, sustin specialisti in fiscalitate. In conditiile in care tara noastra oricum nu avea prea multe de oferit, statul a mai taiat si din facilitatile fiscale…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului 79/2017 de modificare a Codului fiscal a fost criticata, miercuri, in sedinta Comisiei de buget a Camerei Deputatilor, de reprezentantii mai multor asociatii si patronate, acestia sustinand ca genereaza nesiguranta in randul angajatorilor si angajatilor, creste birocratia…

- Parlamentarul PSD Marius Budai, membru in Comisia pentru Buget, Finanțe și Banci din Camera Deputaților a declarat marți, printr-un comunicat de presa, ca in anul 2017 salariile nete pe economie au avut cea mai mare creștere din ultimii zece ani.

- Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul ”intr-unul foarte simplu”. „Atunci…

- Plenul Comun al Parlamentului a aprobat miercuri, la propunerea grupurilor PSD din Senat si Camera Deputatilor, inlocuirea senatorului Serban Nicolae din Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA cu senatorul PSD Viorel Salan, care va prelua de la colegul sau si presedintia Comisiei. Serban…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, in contextul in care Daniel Zamfir l-a acuzat ca a "inrosit telefoanele" pentru a-l inlatura de la sefia Comisiei economice, ca il felicita pe Florin Citu pentru alegerea in aceasta functie, afirmand ca acesta l-a invins la Congres pe Viorel Catarama,…

- 'Apropo de marea dezbatere, il felicit pe Florin Citu ca a fost ales presedinte al Comisiei economice. El este vicepresedinte economic al partidului, ales la Congres, intr-o competitie extrem de dura cu Viorel Catarama, care l-a concurat, care este unul dintre comunicatorii cei mai buni ai partidului…

- Parlamentarul PSD Botoșani, Marius Budai, membru in Comisia pentru Buget, Finanțe și Banci din Camera Deputaților a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca au intrat in vigoare prevederile legale care garanteaza servicii bancare gratuite pentru consumatorii vulnerabili.

- Camera Deputatilor achizitioneaza servicii pe baza de abonament pentru transcrierea emisiunilor de televiziune de tip talk-show, precum si servicii de asigurare facultativa in cazuri de avarii, distrugere, furt sau alte evenimente (CASCO). Citeste si: Ministrul Energiei da SEMNALUL: 'Hai…

- "Solidar, dincolo de partide! Solidar cu demnitatea, curajul și lupta pentru principii. Solidar cu cei care merg in linia intai in lupta cu bancile, cu marile corporații, in interesul cetațeanului. Și nu in ultimul rand, solidar cu cei care ii expun pe politruci. Zamfir e om politic. Ludovic Orban…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- Schimbarea senatorului PNL Daniel Zamfir de la sefia comisiei economice, aflat intr-un conflict deschis cu presedintele Ludovic Orban, care a fost inlocuit cu senatorul Florin Citu, nu a fost singurul moment tensionat din sedinta senatorilor liberali de joi dimineata, inainte de inceperea sesiunii parlamentare.…

- Deputatul PNL Daniel Zamfir a declarat, joi, dupa ce s-a decis inlocuirea sa din functia de presedinte al Comisiei economice, ca Ludovic Orban ”a vrut capul” sau si l-a avut, afirmand ca membrii Grupului PNL din Senat au avut cuvinte de lauda despre activitatea sa. ”Am o mare frustrare,…

- Liberalul Daniel Zamfir a lansat miercuri un atac la adresa liderulu PNL, Ludovic Orban, acuzandu-l ca vrea sa il inlature de la sefia Comisiei economice din Senat. Acesta a afirmat ca liderul liberalilor a sunat "in disperare" ca Raluca Turcan sa fie realeasa lider de grup si spune ca PNL "are mare…

- Reglare de conturi și in PNL, la inceput de sesiune parlamentara. Daniel Zamfir, care a intrat in conflict cu liderul PNL Ludovic Orban, a fost schimbat de la șefia comisiei economice din Senat, iar Raluca Turcan, apropiata a peședintelui PNL, s-a impus, la vot, la șefia grupului deputaților liberali,…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a fost inlocuit la sefia Comisei economice din Senat cu Florin Cițu, in sedinta grupului senatorial al liberalilor de joi. Zamfir este intr-un conflict deschis cu presedintele partidului, Ludovic Orban, si a scris de miercuri ca acesta incearca sa il dea jos din functia de…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat de PNL de la conducerea Comisiei economice a Senatului. In locul sau a fost votat Florin Cițu. Informația a venit prima data pe surse de la avocatul Gheorghe Piperea, iar astazi a venit și confirmarea oficiala, odata cu votul pentru noua sesiune…

- Senatorul Daniel Zamfir a fost „executat” in grupul PNL de la Senat, in urma conflictului public pe care acesta l-a avut cu președintele partidului, Ludovic Orban.In ședința grupului PNL din Senat de joi, 1 februarie, in care se decid funcțiile pentru noua sesiune parlamentara, Daniel Zamfir…

- O noua sesiunea parlamentara aduce cu sine și o noua competiție pentru funcții in interiorul grupurilor parlamentare. La PNL, batalia pentru șefia grupului parlamentar de la Camera Deputaților se da intre Raluca Turcan, actualul lider de grup, și Adriana Saftoiu.Potrivit unor surse din partid,…

- Presedintele Filialei Constanta a Partidului National Liberal, deputatul Bogdan Hutuca, vicepresedinte al Comisiei pentru Buget si Finante din Camera Deputatilor, considera ca guvernarea PSD ALDE s a transformat intr un bazar al minciunilor si al populismului, punand pe masa romanilor doar iluzii si…

- Deputatul ALDE de Suceava Stefan Alexandru Baisanu i-a adus in atentie noului ministru al Transporturilor, Lucian Sova, problema soselei de centura a Suceavei, precum si cea legata de lipsa de autostrazi in zona Moldovei. Vicepresedinte al Comisiei de transporturi din Camera Deputatilor, Alexandru ...

- Viorel Stefan, propus pentru functia de viceprim-ministru fara portofoliu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Decizia a fost luata cu 41 de voturi "pentru" si 16 "impotriva" de Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare…

- Deputatul PSD Viorel Stefan, 62 de ani, seful comisiei de buget finante al Camerei Deputatilor a fost validat pentru functia de vicepremier. Stefan a mai indeplinit functia de ministru de Finante in Guvernul Grindeanu, dar a fost remaniat in urma unor acuzatii repetate venite din partea presedintelui…

- Florin Citu, senator PNL si vicepresedinte al Comisiei pentru Buget, sustine ca in aceasta perioada o echipa de la Ministerul de Finante se pregateste sa negocieze contractarea unui imprumut foarte mare, "al doilea ca marime din istoria Romaniei". "Ministerul Finantelor Publice pregateste…

- Senatorul Titus Corlatean, presedintele Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, a fost ales, marți, vicepresedinte al APCE pentru anul 2018. Potrivit unui comunicat al Senatului, Corlatean a fost desemnat, totodata, raportor al Adunarii Parlamentare, in numele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui ministru din guvernele anterioare sa spere ca va fi desemnat in viitorul Cabinet.…

- • Arbitrul pietelor de servicii postale si de telecom admite: nu si-a indeplinit 9 din cele 34 de obiective asumate pentru 2017 pe fondul „blocajului institutional“ • Atacul asupra ANCOM continua: parlamentarii puterii ar vrea sa aiba anual posibilitatea de a-i demite pe sefi, la fel ca la…

- Vineri, 29 decembrie 2017, liberalii valceni s-au deplasat in numar mare la Horezu pentru a participa la comemorarea a 84 de ani de la trecerea in nefiinta a marelui om de stat, I. Gh. Duca. Eveniment de traditie pentru PNL Valcea, comemorarea lui I. Gh. Duca la Horezu, la finele fiecarui an, reprezinta…

- NEWS ALERT Noi acuzații in dosarul medicului Lucan: trafic de organe, luare de mita Noi acuzații in dosarul medicului Lucan. Deputatul Emanuel Ungureanu, care l-a denunțat pe chirurg, a ajuns la DIICOT sa iși extinda plangerea. Mihai Lucan e acuzat de procurorii antimafia ca, vreme de 11 ani, ar fi…

- Dosarul Lucan. Emanuel Ungureanu: Procurorul de caz sa nu negocieze cu mafia din sistemul medical Deputatul USR Emanuel Ungureanu cere procurorului de caz sa ”nu negocieze cu mafia din sistemul medical si judiciar care a facut scut in jurul lui Mihai Lucan”. De asemenea, Ungureanu cere IJ si CSM sa…

- Deputatul Ovidiu Raețchi, vicepreședinte PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților, este unul dintre cei mai activi și serioși tineri parlamentari liberali. Cu o vasta experiența in politica europeana de securitate și a Orientului…

- Președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțuca, vicepreședinte al Comisiei pentru Buget Finanțe din Camera Deputaților, anunța adoptarea primei inițiative legislative a opoziției de catre Parlamentul Romaniei. Este vorba despre proiectul inițiat chiar de deputatul constanțean prin care vor fi amnistiate…

- Camera Deputatilor va lucra de marti pana vineri in plen, in fiecare zi avand si sedinta de vot final. Potrivit secretarului Camerei Deputatilor Ioana Bran, Biroul permanent a decis luni ca in zilele de marti, miercuri, joi si vineri, intre orele 9,00 si 12,30, sa se lucreze in plen. De la ora 12,30,…

- Biroul pentru informare publica al Camerei Deputatilor a refuzat sa spuna la ce Universitate a absolvit Dreptul deputatul PSD Eugen Nicolicea, pe motiv ca Legea privind liberul acces la informatiile publice este aplicabila doar institutiilor, nu si persoanelor fizice. In CV-ul publicat pe site-ul Camerei…