Presedintele PNL, Ludovic Orban, despre referendumul pentru redefinirea casatoriei: Aici nu e vorba de costuri 163,712 milioane de lei costa referendumul care se desfașoara sambata și duminica in Romania. Sunt multe voci in țara care spun ca acești bani ar fi fost mult mai utili pentru construcția de spitale, școli sau autostrazi. Liderul liberalilor din Romania spune insa ca nu se pune problema de costuri in aceasta problema. „Aici nu e vorba de costuri. In momentul in care 3 milioane de cetațeni au inițiat procedura de revizuire a Constituției, iar aceasta inițiativa a fost adoptata de parlament, conform Constituției, pentru finalizarea inițiativei de revizuire a Constituției e necesar referendumul.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

