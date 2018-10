Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2018, salariile din mediul privat au crescut ușor peste nivelurile planificate. Salariile la nivel național au crescut in medie cu 6,4%, fața de ajustarea planificata (5,7%), potrivit celei de-a 20-a ediții a studiului salarial și beneficii PayWell, realizat de PwC Romania. Creșteri salariale…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seara ca deficitul de muncitori din sectorul privat poate fi redus inclusiv cu persoane din administratie, el afirmand ca nu este normal ca in sectorul public sa fie un milion de angajati, scrie Agerpres. Orban a explicat, la B1 TV, cateva…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seara ca in acest an "PSD a taiat pensiile", afirmand ca acestea ar fi trebuit sa creasca cu 8% de la 1 ianuarie, scrie Agerpres. "Anul asta PSD a taiat pensiile, pentru ca daca ar fi aplicat formula de crestere a pensiilor care exista si…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca pozitiile critice ale unora dintre colegii sai la adresa conducerii PNL, exprimate duminica seara, reprezinta "o iesire ciudata", care avantajeaza PSD, iar acestea nu ar trebui sa prezinte o foarte mare importanta pentru spatiul public. "Sigur ca pentru…

- La Primaria Albeni, angajații instituției și-au incasat abia la inceputul acestei saptamani salariile restante pe doua din cele trei luni de zile. Primarul Stan nu e mulțumit insa cu austeritatea impusa funcționarilor ci, a anunțat organizarea joi a unei noi ședințe extraordinare de CL, de…

- Presedintele Confederatiei Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, a anuntat ca salariul minim va creste cu 150 de lei in anul 2019. Cresterea va fi rezultatul unui act normativ ce urmeaza sa fie elaborat de Guvern.