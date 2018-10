Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seara ca in acest an "PSD a taiat pensiile", afirmand ca acestea ar fi trebuit sa creasca cu 8% de la 1 ianuarie.PSD e in mare PERICOL! Adrian Țuțuianu: 'Daca pleaca 10 inși de la Camera Deputaților, da, Camera Deputatilor s-a inchis' -…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seara ca deficitul de muncitori din sectorul privat poate fi redus inclusiv cu persoane din administratie, el afirmand ca nu este normal ca in sectorul public sa fie un milion de angajati, scrie Agerpres. Orban a explicat, la B1 TV, cateva…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seara ca in acest an "PSD a taiat pensiile", afirmand ca acestea ar fi trebuit sa creasca cu 8% de la 1 ianuarie, scrie Agerpres. "Anul asta PSD a taiat pensiile, pentru ca daca ar fi aplicat formula de crestere a pensiilor care exista si…

- Vestea ca PNL vrea sa depuna nu una, ci doua moțiuni de cenzura la adresa guvernului Dancila l-a enervat peste masura pe vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu.Mostra de habarnam-ism politic! Iata ce apare intr-un titlu al unui site de stiri pe surse:“Președintele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat pentru DC News ca nu poate estima exact cați membri PNL vor participa la miting dar ca are informații ca vor veni in numar mare atat din diaspora cat și din țara.

- Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis, ar urma sa fie audiata in cazul imobilului pierdut in instanța și de pe urma caruia familia Iohannis a incasat peste 300.000 de euro chirie.Potrivit surselor Antena 3, procurorul de caz ia in calcul audierea lui Carmen Iohannis, audierile…

- Consiliul National al PNL se reuneste sambata la Palatul Parlamentului, iar la sedinta este asteptat si presedintele Klaus Iohannis, dupa ce invitatia i-a fost adresata de liderul formatiunii, Ludovic Orban.