- Președintele PMP, Eugen Tomac, anunța ca partidul a strans 1 milion de semnaturi pentru revenirea la alegerea primarilor din doua tuturi de scrutin.PMP ar urma sa propuna un referendum pe aceasta tema care ar urma sa aiba loc pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare. ”Consideram…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat miercuri ca membrii si simpatizantii formatiunii vor fi indemnati sa iasa la referendum si sa voteze pentru redefinirea familiei in Constitutie, adaugand ca...

- PMP Suceava a accelerat in aceste zile campania de strangere de semnaturi pentru promovarea unor inițiative legislative vizand alegerea primarilor din doua tururi de scrutin și eliminarea pensiilor speciale. Partidul a amplasat un cort in centrul municipiului Suceava unde cei care doresc aceste schimbari…

- "Am reusit sa strangem peste 500.000 de semnaturi din intreaga tara. Cele mai multe semnaturi am reusit sa le strangem in municipiul Bucuresti, dar avem judete precum Arad, Arges, Iasi si multe altele unde s-au strans zeci de mii de semnaturi, in general in comunitati unde lumea e nemultumita de…

- Partidul Mișcarea Populara (PMP) s-a reunit vineri, 3 august 2018, intr-o ședința a Consiliului Executiv Național, la Tulcea. Conducerea PMP a discutat chestiuni legate de organizarea interna a partidului și despre proiectele derulate la ...

- PMP a decis, vineri, in cadrul Consiliului Executiv National al partidului, despre o noua initiativa pentru eliminarea pensiilor speciale pentru alesii locali, campanie care se va comasa cu campania nationala pentru alegerea primarilor in doua tururi, a anuntat Eugen Tomac."Credem ca pensiile ...

- Consiliul Executiv National al PMP va discuta, vineri, la Tulcea, despre posibilitatea de a comasa campania nationala pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin cu o campanie impotriva pensiilor speciale pentru parlamentari si alesii locali, a declarat in deschiderea reuniunii presedintele…

- Curtea Constitutionala discuta sesizarea PNL si PMP in legatura cu Legea 393/2004 privind statutul alesilor locali. Parlamentul a decis, recent, ca mandatul consilierilor, primarilor si presedintilor consiliilor judetene sa nu inceteze de drept in cazul in care partidul pe listele caruia au candidat…