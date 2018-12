Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP Eugen Tomac a afirmat, duminica pe Facebook, ca țara noastra a imprumutat peste 11 miliarde de euro, in ultimele 11 luni, iar in acest context va fi interesant cum va proceda Eugen Teodorovici, prezidențiabilul și "ministrul discoteca", in campania electorala.Citește și: Ecaterina…

- Presedintele PMP Eugen Tomac a afirmat, duminica pe Facebook, ca tara noastra a împrumutat peste 11 miliarde de euro, în ultimele 11 luni, iar în acest context va fi interesant cum va proceda Eugen Teodorovici, prezidentiabilul si

- Deficitul bugetar din perioada ianuarie - octombrie 2018 a crescut de 2,8 ori ca pondere in PIB si de 3,2 ori ca valoare, fata de aceeasi perioada a anului trecut, reiese din declaratiile facute marti de Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice. Oficialul de la Finante, a spus, marti,…

- Romania s-a imprumutat, in 2018, cu mai multi bani, fata de cat s-a imprumutat in timpul crizei, respectiv cu peste Post-ul Eugen Tomac: „Romania s-a imprumutat deja, in 2018, cu mai multi bani, fata de cat s-a imprumutat in timpul crizei, respectiv cu peste 12 miliarde de euro apare prima data in…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a scris, pe Facebook, ca dezbaterea de miercuri privitoare la votul electronic a fost una extrem de utila si consistenta in vederea pregatirii unei initiative legislative in acest sens, precizand ca masura este necesar a fi introdusa in Romania.

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a publicat duminica raspunsul Ministerului Finanțelor privind datoria publica a Romaniei, care arata ca in primele șase luni ale anului a fost atrasa de pe piața externa suma de peste 2 miliarde de euro și 1.2 miliarde de dolari.„Cifrele oficiale ale imprumuturilor…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a publicat duminica raspunsul Ministerului Finantelor privind datoria publica a Romaniei, care arata ca in primele sase luni ale anului a fost atrasa de pe piata externa suma de peste 2 miliarde de euro si 1.2 miliarde de dolari.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca PSD lasa in urma o ''tara parjolita'', subliniind ca ''Romania se bate in statistici cu tarile bananiere la infrastructura''. "Romania se bate, in statistici, cu tarile bananiere, la infrastructura. Autostrazile…