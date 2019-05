Președintele peruan vrea să dizolve Parlamentul ''Majoritatea parlamentara a intors, inca o data, spatele cetatenilor si cauzeaza pagube pentru Peru'', a spus Vizcarra intr-o interventie transmisa de postul public de televiziune peruan.



Masurile avute in vedere vizeaza, printre altele, o reforma a sistemului imunitatii parlamentare si prevenirea detinerii unor functii publice de catre persoane condamnate penal.



In luna septembrie, Martin Vizcarra a obtinut sprijinul initial al parlamentului pentru pachetul sau de reforme anticoruptie.



Seful statului a propus reformele anul trecut ca raspuns la dezvaluirile privind… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

