Preşedintele peruan Pablo Kuczynski a demisionat Intr-un discurs televizat, Kuczyinski a afirmat ca renunta la functia de sef al statului din motive legate de "guvernabilitate". El era contestat inclusiv de 14 parlamentari din propriul sau partid pentru legaturile sale cu concernul brazilian de constructii Odebrecht, implicat in acte de coruptie, noteaza Agerpres. Presedintele demisionar, in varsta de 79 de ani, isi pastrase functia in urma unui prim vot al parlamentului privind suspendarea sa, in decembrie anul trecut. De data aceasta, Forta Populara - principalul partid de opozitie - a publicat o inregistrare video in care Kuczynski… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pedro Pablo Kuczynski, președintele din Peru, a anunțat ca iși va da demisia dupa ce in spațiul public au aparut inregistrari video cu el in timp ce cumpara voturi, scrie BBC News. Președintele a decis sa demisioneze inainte ca parlamentarii sa voteze suspendarea sa. Demisia vine ca urmare a unor…

- Presedintele peruan Pablo Kuczynski a demisionat miercuri, cu o zi inainte de un vot in parlamentul de la Lima pentru demitere, informeaza DPA. Televiziunea Canal N a citat un analist politic potrivit caruia...

- Presedintele peruan Pablo Kuczynski a demisionat miercuri, cu o zi inainte de un vot in parlamentul de la Lima pentru demitere, informeaza DPA. Televiziunea Canal N a citat un analist politic potrivit caruia vicepresedintele Martin Vizcarra se intoarce din Canada pentru a prelua presedintia Republicii…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, le-a transmis colegilor sai de partid, intr-un mesaj video difuzat sambata la Conferinta teritoriala de alegeri a filialei Olt a formatiunii, sa nu uite sa faca politica si sa comunice cu cetatenii, aratand ca a observat la multi dintre acestia "o deosebita…

- Președintele PSD Alba a vorbit, joi, pentru prima data despre excluderea din partid a primarului din Ciugud, Gheorghe Damian. Acesta nu a oferit explicații concrete cu privire la ce i s-a imputat edilului, lansand mai dregraba o serie de aluzii. ”Nu este om de echipa”, a primit ”aprecieri” de la adversarii…

- Deputatul PSD de București Aida Caruceru l-a desființat pe Președintele PNL Ludovic Orban, la scurt timp dupa ce conducerea PNL a decis ca Orban sa fie propunerea de candidat pentru funcția de prim-ministru, in tandem cu Klaus Iohannis pentru funcția de președinte. Potrivit Deputatului Aida Caruceru,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca va avea o discuție cu colegii de partid despre candidatul la prezidențiale, dar a ținut sa precizeze ca in acest moment este prea devreme pentru a lua o decizie.”Cred ca este, in momentul de fața, mult prea devreme pentru a se lua o astfel…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva. "Sunt un om bland, iubesc oamenii, intotdeauna am preferat in actiunea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii vor veni cu un program de guvernare, diferit de cel al actualului partid de guvernare, „ o colectie de minciuni scoase din cartile cu baronul Munchausen”. „Ni se cere de foarte multi analisti, comentatori si foarte multi cetateni sa venim cu un…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca sambata Congresul PSD nu a fost unul al unui partid democratic si a apreciat ca noul slogan al social-democratilor este "Baga-i in duba" sau "Vine duba". "In Cartea Neagra elaborata de PNL veti vedea toate raspunsurile la povestile vanatoresti de pe lacul…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), Niculae Badalau, care a fost propus la sefia Consiliului National al acestei formatiuni politice, si-a exprimat, sambata, convingerea ca congresul extraordinar al PSD va intari unitatea in partid. "Congresul este foarte bun, intareste unitatea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca il va propune pe presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, pentru functia de presedinte al Consiliului National. "I-am spus domnului Badalau, dupa Congres o sa convocam Consiliul National si eu sa-l propun ca presedinte al Consiliului…

- Presedintele organizatiei judetene PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, vineri, ca fiul sau, Tudor Buzatu, a avut sustinerea organizatiei de tineret si a PSD Vaslui pentru a fi numit in functia de secretar de stat, potrivit Agerpres.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca o sustine "fara niciun fel de ezitare" pe Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv al partidului. Intrebat daca Viorica Dancila si-a depus candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD, Dragnea a raspuns: "Daca voia…

- Dancila nu și-a depus candidatura inca, insa este o chestiune de timp. Organizația PSD București a formulat deja o rezoluție de susținere in care se precizeaza ca Viorica Dancila este o „persoana simpatica și diplomata”. De asemenea, Dancila este susținuta și de Liviu Dragnea pentru a ocupa funcția…

- PDM pledeaza pentru un candidat unic al partidelor proeuropene la alegerile pentru functia de primar al Capitalei. Presedintele formatiunii, Vlad Plahotniuc, a declarat astazi ca democratii nu vor veni cu o candidatura proprie, desi PDM are sanse destul de mari sa castige aceste

- Costakis Koutsokoumnis indeplinea functia de presedinte al Federatiei Cipriote de Fotbal din anul 2001. "Nu exista niciun cuvant care sa poata exprima tristetea pe care o simt. Il cunosteam de multa vreme și l-am apreciat foarte mult", a spus presedintele FIFA, Giani Infantino, la aflarea vestii…

- PDM pledeaza pentru un candidat unic al partidelor proeuropene la alegerile pentru functia de primar al Capitalei. Presedintele formatiunii, Vlad Plahotniuc, a declarat astazi ca democratii nu vor veni cu o candidatura proprie, desi PDM are sanse destul de mari sa castige aceste

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca nu a fost la vreo onomastica a lui George Maior sau Florian Coldea, negand astfel afirmatiile fostului sef SRI. Dragnea spune ca va da toate detaliile in comisia SRI, negand ca s-a intalnit cu George Maior in weekend, asa cum a aparut in presa.

- Fostul ministru Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri, pentru AGERPRES, Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton a raspuns: "Nu mai…

- Sunt zece posturi de secretar de stat vacante, pentru care organizatiile PSD trebuie sa propuna oameni pana luni. Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a spus ca organizatia judeteana va merge cu doua sau trei propuneri. Acesta sustin...

- Elena Petrascu, director general al Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), si-a anuntat joi demisia din functie, in Consiliul de Administratie, dupa patru luni de la numire. "Incepand cu luna octombrie a anului 2017 am acceptat sa preiau atributiile functiei de director general al Companiei…

- Biroul Permanent Judetean al PSD Iasi a decis azi excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban. Decizia BPJ iasi s-a luat cu o majoritate covarsitoare, cu 18 voturi pentru, doua abtineri si unul impotriva. In cazul lui Mihai Chirica…

- Fondatorul Organizatiei Judetene Suceava a PMP, Corneliu Popovici, fost lider al filialei, a demisionat din acest partid. Corneliu Popovici ocupa functia de prim-vicepresedinte interimar al PMP Suceava. El a transmis demisia conducerii centrale a PMP, precizand ca a luat aceasta decizie deoarece ...

- Fondatorul Organizatiei Judetene Suceava a PMP, Corneliu Popovici, a demisionat din acest partid. Corneliu Popovici ocupa functia de prim-vicepresedinte interimar al PMP Suceava. El a transmis demisia conducerii centrale a PMP, Corneliu Popovici precizand ca a luat aceasta decizie deoarece ...

- Membrii Comitetului Executiv al PSD Dambovita au analizat in sedinta de vineri activitatea reprezentantilor partidului in consiliul judetean si au votat retragerea sprijinului politic lui Oprea. ''Am luat decizia de retragere a sprijinului politic pentru functia de presedinte al CJ Dambovita…

- Prefectul judetului Neamt, Vasile Panaite, a emis joi, un ordin pentru suspendarea din functie a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, arestat preventiv pentru trafic de influenta la inceputul acestei saptamani. Masura este valabila pana la incetarea masurii preventive. "Se constata…

- Atribuțiile președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate vor fi exercitate, pana la numirea noului șef al instituției, de catre Razvan Teohari Vulcanescu, vicepreședinte al CNAS. De fapt, Vulcanescu a mai exercitat atribuțiile de șef al CNAS, in intervalul 1 septembrie -22 noiembrie 2017.…

- Executivul Consiliului Judetean Cluj, consilierii judeteni liberali si liderii PNL Cluj isi bat joc de banii contribuabililor clujeni, dupa nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitați administrativ-teritoriale, singurul criteriu

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Antena 3, ca a contat foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coalitiei pentru functia de premier, mentionând ca în PSD si ALDE nu s-a pus niciodata problema unei suspendari a sefului statului. El a precizat…

- PSD Suceava anunța ca il va susține pe prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul Universitații din Suceava, pentru a prelua funcția de ministru al Educației. Președintele organizației județene Suceava a PSD, Ioan Stan, a aratat ca social democrații suceveni il vor propune pe rectorul sucevean ...

- Se pare ca s-a gasit un complet de judecatori la Curtea de Apel Chișinau, care sa se expuna pe dosarul „Șor”. Cel puțin în agenda publicata pe portalul instanțelor naționale prima ședința de judecata este programata pe data de 19 februarie 2018, relateaza Politics.MD. Președintele…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind eliberarea din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat a lui Marius Iulian Carabulea.Decizia a fost semnata de premierul interimar, Mihai Viorel Fifor. Reamintim ca, prin decizia primului ministru Mihai Tudose…

- Premierul interimar a luat o decizie neasteptata, astazi. Mihai Fifor a decis sa-l repuna pe Gigi Dragomir in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Decizia a fost publicata si in Monitorul Oficial. Decizia lui Fifor vine ca…

- Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana considera ca nominalizarea de catre presedintele Klaus Iohannis a social-democratei Viorica Dancila pentru functia de premier reprezinta o decizie corecta. "Decizie corecta a presedintelui Iohannis de desemnare a candidatului pentru premier din partea actualei…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Mihai Fifor va conduce miercuri prima sedinta de Guvern in calitate de premier interimar, desemnat cu o zi in urma de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose, caruia PSD i-a retras sprijinul politic. Sedinta de Guvern este programata de la ora 13.00, titreaza News.ro. Ministrul…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Nicolae Badalau, a declarat ca ministrul Apararii, Mihai Fifor, a refuzat propunerea facuta in Comitetul Executiv National (CExN) al partidului de a prelua pentru functia de prim-ministru. El a afirmat marti seara, in…

- Au aparut primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este încrezator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor înainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele…

- Au aparut si primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este increzator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor inainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele Iohannis.…

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, deputatul Ionut Simionca, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca PSD se dovedeste a fi "incapabil" de a conduce Romania si ca liderul acestuia, Liviu Dragnea, ar avea "apucaturi comuniste". Citeste si: Dragnea si Tudose primesc critici DURE dinspre…

- Liderii PSD decid astazi, in CEx, cine va fi propus premier Liderii PSD se vor reuni marti, la ora 11.00, in sedinta CEx, pentru a decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul intr-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare a Guvernului,…

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. "Plec cu fruntea sus", a spus Tudose. "Îmi dau demisia în seara asta sau mâine dimineaţă. Domnul vicepreşedinte Stănescu…

- In urma cu puțin timp, Mihai Tudose a demisionat din funcția de premier, in fața unui Comitet Executiv al PSD care i-a cerut vehement acest lucru. Gestul prim-ministrului a fost urmat de demisia de onoare a vicepremierului buzoian Marcel Ciolacu. Propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru este vicepremierul…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a anuntat, vineri seara, ca i-a solicitat lui Liviu Dragnea convocarea Comitetului National Executiv (CEX) pentru saptamana viitoare, cjhiar luni sau marti, pentru "a lamuri situatia din partid", scrie news.ro. Acesta a invocat o "ruptura evidenta" si "o autonomizare…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat din functie, invocând motive de sanatate. "Va aducem la cunostinta faptul ca astazi, 3 ianuarie 2018, doamna Adriana Doina Pana i-a înaintat prim-ministrului României, domnul Mihai Tudose, demisia din functia de ministru…

- Presedintele peruan Pedro Pablo Kuczynski a anuntat duminica ca il va gratia din motive umanitare pe fostul sef al statului Alberto Fujimori, condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru coruptie si...

- Parlamentul Republicii Moldova a votat vineri, 22 decembrie, Proiectul de hotarare privind demisia lui Iurie Leanca din functia de vicepresedinte a Parlamentului, in baza cererii de demisie. Functia acestuia a fost preluata de catre colegul sau din PEEM, Valeriu Ghiletchi.

- HAVANA: Președintele cubanez, Raul Castro, va demisiona in aprilie 2018, imediat dupa ce succesorul sau va fi ales de consiliul de conducere al țarii. Decizia a fost luata prin vot joi de Adunarea Naționala a statului.