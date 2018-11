Presedintele PE: Lansez un apel statelor care blocheaza aderarea Romaniei la Schengen sa renunte la aceasta impotrivire

Stiri pe aceeasi tema

- In timpul unei dezbateri pe tema Acordului de Asociere UE-Republica Moldova, Maria Gabriela Zoana, cea care a ajuns in Parlamentul European pe locul eliberat de Viorica Dancila cand a preluat funcția de prim-ministru al Romaniei, a ținut sa precizeze (și sa sublinieze) ca Moldova se invecineaza cu Rusia.…

- "Raport extrem de negativ al Comisiei, rezolutie severa a eurodeputatilor: Bucurestiul, care va prelua in ianuarie presedintia prin rotatie a Consiliului UE, se afla sub focul criticilor europene pentru reforme acuzate ca aduc atingere independentei justitiei", comenteaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Presedintele american Donald Trump a criticat din nou, marti, pe Twitter, propunerea omologului sau Emmanuel Macron de infiintare a unei armate europene, la cateva zile dupa ce a catalogat drept foarte ”insultatoare” declaratii ale sefului statului francez cu privire la infiintarea unei astfel de…

- Autor: Adrian SEVERIN Pe data de 29 octombrie 2018, la Sala Ronda a Hotelului Intercontinental, profesorul John Mearsheimer, de la Universitatea din Chicago, a fost invitat sa vorbeasca despre viitoarele politici globale ale marilor puteri. In acest context a identificat ca principali actori globali…

- In urma unui sondaj realizat de CURS la comanda Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), romanii au declarat in proporție de 41% ca sunt pro UE iar 25% anti UE. In ceea ce privește politica externa: 53% dintre romani considera ca Uniunea Europeana trebuie sa fie principalul…

- Administratia vamala chineza a anuntat luni ca a interzis importurile de porci domestici, porci mistreti si produse din carne de porc din Bulgaria, dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana in aceasta tara, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . De asemenea, China a ordonat returnarea…

- Premierul Viorica Dancila va pleca in aceasta seara la Bruxelles pentru o discutie informala cu grupul socialistilor europeni, in contextul in care va fi audiata saptamana viitoare in Parlamentul European pe tema respectarii statului de drept in Romania. De asemenea, ministrul Afacerilor Europene, Victor…

- De cațiva ani, in magazinele romanești nu se mai gasesc doar mere, pere, gutui, banane și alte fructe de sezon, cum ar fi portocalele sau mandarinele. Ici-colo, printre galantare, apar tot mai des fructe noi și ciudate, aduse din colțuri indepartate ale lumii – deși unele dintre ele au fost aclimatizate…