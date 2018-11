Stiri pe aceeasi tema

- „Ambitia noastra trebuie sa fie aceea de a fi cel mai mare si cel mai atragator spatiu de cercetare din lume. Cercetarea, inovarea si noile tehnologii trebuie sa faca parte din ADN-ul nostru”, a declarat Tajani in cadrul unei conferinte comune la nivel inalt a Parlamentului European si Comisiei Europene…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu Dimitris Avramopoulos, comisar european pentru Migrație, Afaceri Interne și Cetațenie, in contextul vizitei pe care oficialul european a efectuat-o la București. Intalnirea a prilejuit un schimb de opinii util cu privire la dialogul dintre…

- Parlamentul European (PE) nu va da unda verde acordului cu Londra privind Brexit-ul daca drepturile cetatenilor Uniunii Europene, in particular drepturile studentilor, care traiesc in Regatul Unit nu sunt garantate, a declarat miercuri, la Bucuresti, liderul grupului liberal din PE, Guy Verhofstadt.…

- Presedintele Parlamentului European, A. Tajani, vizita la Palatul Cotroceni Antonio Tajani, noul presedinte al Parlamentului European Foto: twitter.com/antonio_tajani. Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, aflat în vizita la Bucuresti, a avut, astazi, o întrevedere…

- Suspendarea ajutorului UE pentru Republica Moldova Bruxelles va suspenda oficial ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova din cauza derapajelor democratice - a anuntat astazi seful Delegatiei Comisiei Europene la Chisinau, Peter Michalko. Uniunea Europeana asteapta…

- Proiectul de acord privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, incheiat miercuri seara intre Londra si Bruxelles si care a provocat turbulente in cadrul guvernului premierului britanic Theresa May, este ''cel mai bun'' la care putea spera UE, a estimat joi referentul…

- Participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului actualului Parlament European,…

- Este o ședința extraordinara in care se discuta despre Romania, inainte de dezbaterea din plenul PE referitoare la protestele din 10 august și statul de drept. Membrii Comisie LIBE vor avea un schimb de opinii despre Romania. Vor participa membrii și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans…