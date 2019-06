Stiri pe aceeasi tema

- Cimitirul International al Eroilor din Valea Uzului s-a transformat joi, 6 iunie, in camp de lupta intre grupari nationaliste reprezentate de romani si etnici maghiari din Covasna si Harghita.

- Senatorul UDMR Tanczos Barna a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca mai multi membri ai comunitatii maghiare din Harghita si Covasna, alaturi de liderii lor politici, organizeaza joi la cimitirul de la Valea Uzului un protest pasnic, in aceeasi zi in care mai multe organizatii romanesti,…

- Consiliul Judetean Covasna va organiza o "sedinta de lucru" in Valea Uzului in data de 6 iunie, in cadrul careia va fi adoptata o rezolutie prin care se va cere solutionarea situatiei Cimitirului Eroilor din localitate, a anuntat joi, vicepresedintele institutiei, Gruman Robert. Acesta…

- Cimitirul eroilor Valea Uzului este subiect de disputa intre UDMR și autoritațile locale. Motivul este ca Primaria Darmanești a amenajat o parte a cimitirului pentru a amplasa și cruci ale unor eroi romani langa crucile eroilor maghiari, dar și italieni și ruși, deși Primaria comunei Sanmartin din Harghita…

- Viceprimarul comunei Sanmartin, judetul Harghita, a fost dus la sectia de politie din Miercurea-Ciuc pentru audieri, dar nu are nicio implicare in actiunea de provocare prin care au fost acoperite crucile din Cimitirul eroilor din Valea Uzului, fiind victima unei persecutari, precizeaza un comunicat…

- "Zilele astea toata lumea se concentreaza pe soarta partidelor mari. Cand, de fapt, adevaratele surprize se intampla in cazul celorlalte partide, in partea a doua a clasamentului.Pana acum doua saptamani, sondajele indicau o tendința de creștere pentru PMP. Eu personal eram din ce in ce…

- Un concurs de limba romana pentru elevii maghiari a intrunit anul acesta un record de participare. Peste 300 de elevi, din judetele Harghita, Covasna, Mures si Brasov s-au intrecut vineri, la Miercurea Ciuc, intr-o competiție care nu viza in principal textele literare, ci exprimarea corecta in limba…