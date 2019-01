Stiri pe aceeasi tema

- Masuri ferme: tanar retinut de politisti pentru 24 de ore dupa ce a incalcat prevederile ordinului de protecție provizoriu emis de politisti pe numele sau, dupa ce i-a adresat amenintari fostei concubine. In data de 09.01.2019, in jurul orei 22:40, Politia Orasului Uricani a fost sesizata…

- Ambasadorul Coreei de Nord in Italia a disparut, iar surse neoficiale spun ca acesta ar fi cerut azil politic intr-o țara din Europa de Vest. Italia nu a confirmat pana acum sa fi primit o asemenea cerere de la diplomat. Jo Song-gil, ambasador al Coreii de Nord la Roma, este fiul și ginerele unor oficiali…

- Rusia l-a acuzat joi de spionaj pe fostul puscas marin american Paul Whelan, arestat la 28 decembrie, a relatat agentia de presa rusa Interfax, transmite Reuters. Serviciul federal de securitate rus (FSB) l-a arestat vineri pe Whelan sub banuiala de spionaj, dar nu a dezvaluit natura presupuselor sale…

- Prin ordin al ministrului afacerilor interne, comisarul sef Tudorel Dogaru, seful Politiei Municipiului Constanta, a fost detasat pentru inca sase luni in functia de director general al Directiei generale de Politie Locala Constanta.Potrivit unor surse din MAI, detasarea este valabila incepand cu data…

- Barbatul din comuna Lupsa retinut de politisti pentru ca si-a agresat tatal, va fi cercetat in stare de arest preventiv. La data de 12 decembrie 2018, barbatul de 27 de ani, din Valea Holdorii, comuna Lupsa, retinut de politisti pentru violenta in familie, a fost prezentat Parchetului de pe langa…

- Avioane si militari rusi au sosit in Venezuela pentru manevre militare comune, a anuntat luni ministrul venezulean al apararii, Vladimir Padrino Lopez, relateaza Agerpres, citand AFP. “Trebuie sa-i spunem poporului venezulean si lumii intregi ca, asa cum noi cooperam in diverse domenii de dezvoltare…

- CHIȘINAU, 16 nov – Sputnik. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat vineri, 16 noiembrie, cu majoritatea voturilor deputaților prezenți în sala de ședințe, Raportul Comisiei de ancheta pentru elucidarea circumstanțelor de imixtiune în politica interna a Republicii Moldova a Fundației…

- Autorul atacului in stil terorist, petrecut ieri, in Braila, a fost arestat preventiv. Tanarul a injunghiat un barbat și a intrat cu mașina in mai multe persoane. In total, au fost raniți 10 oameni. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere de pe centura orasului.