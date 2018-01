Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului Ungariei, Kover Laszlo, a declarat, sambata, la Turda, ca trebuie sa se raspunda ''pe un ton calm, pasnic si tolerant'' afirmatiilor premierului Mihai Tudose pe tema tinutului secuiesc. "Au existat atacuri dure impotriva maghiarilor in urma declaratiilor…

- Eurodeputata PSD, Viorica Dancila, a sustinut, sambata, ca se delimiteaza de afirmatiile premierului Mihai Tudose despre autonomia Tinutul Secuiesc, precizand ca declaratiile legate de spanzurare sau pedeapsa cu moartea pot avea consecinte in plan european.

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Serviciul de Asistența Juridica pentru Minoritați ‘Miko Imre’ din cadrul UDMR anunta clasifica declaratiile premierului Mihai Tudose ca “extrem de ingrijoratoare si inspaimantatoare”. “Maghiarii din Transilvania care arboreaza steagul secuiesc, simbolul regional informal a trei județe, au fost amenințați…

- Ministerul Afacerilor Externe a venit cu precizari dupa ce ambasadorul roman la Budapesta a fost convocat de catre autoritațile ungare. ”Declaratiile facute de Prim-ministrul Romaniei atrag atentia asupra responsabilitatii pe care o au autoritatile centrale si locale din tara noastra pentru asigurarea…

- „Am transmis ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag”. Aceasta este declarația premierului Mihai Tudose care l-a indignat pe jurnalistul Cristian Tudor Popescu.„Cum sa faci o asemenea declarație? Ce poate sa insemne sa fluturați? Sa fiți spanzurați.…

- Premierul Mihai Tudose ar trebui sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara „socat“ si asteapta scuze de la prim-ministru. Tudose a vorbit miercuri, la Realitatea TV, despre rezolutia privind autonomia Tinutului…

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

- Scandalul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea trece la un alt nivel. Cei doi se contreaza din cauza ministrului de Interne, Carmen Dan, care a intrat in colimatorul premierului dupa cazul pedofilului politist din lift. In scandal intervine si vedeta Romania TV, Victor Ciutacu. Intr-o postare furibunda…

- Liderii UDMR ii dau o replica dura premierului Mihai Tudose, dupa ce premierul i-a amenințat pe liderii maghiari din Ardeal ca „vor flutura langa steagul secuiesc”. Porcsalmi Balint, președinte executiv al UDMR, este cel care ii raspunde prim-ministru, iar Kelemen Hunor distribuie mesajul pe pagina…

- "Declarațiile premierului Mihai Tudose din cadrul emisiunii Jocuri de Putere sunt profund iresponsabile, nedemne pentru poziția sa. Prin mesajul sau primitiv, caracteristic evului mediu, primul ministru a jignit profund și a amenințat nevoalat comunitatea maghiara din Secuime. Domnia sa poate sa…

- Academia Româna reactioneaza dupa ce unii lideri maghiari au cerut autonomia Tinutului Secuiesc. Academicienii trag un semnal de alarma si fac apel la clasa politica. ,,Nu trebuie sa le dam prea mare importanta&", a comentat și premierul, Mihai Tudose.

- Ministrul Carmen Dan a declarat, joi, la iesirea de la Parchetul General, ca in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care a acuzat-o ca l-a mintit și ca ii așteapta demisia, șeful MAI a refuzat sa raspunda daca va demisiona și a adaugat ca in cel mai scurt timp “va da...

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, iese la atac dupa ultima apariție tv a premierului, susținand intr-o postare pe Facebook ca Mihai Tudose este „exact ca Liviu, Darius and Co” și ca „romanii s-au saturat de circul ieftin” pe care il fac aceștia, „doi clovni”. Mai mult, Florin Cițu ii adreseaza premierului…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a facut acuzații dure și grave la adresa premierului Mihai Tudose. Mai exact, in mesajul postat pe pagina sa de facebook senatorul il compara pe Tudose cu Basescu. „Tudose, ca Basescu: cu cat țipa mai tare cu atat sa fim atenți ce face pe la spate!”

- “Arsinel are un tupeu absolut incredibil! Dupa ce a primit în mod preferential un rinichi cadou de la mafiotul de Lucan, la fel de lacomul de bani Alexandru Arsinel are obraznicia fara margini sa îi batjocoreasca pe bolnavii calcati în picioare si jecmaniti de acest Mengele…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu l-a criticat pe Alexandru Arsinel, dupa ce actorul i-a luat apararea medicului Mihai Lucan. „Arsinel are un tupeu absolut incredibil! Dupa ce a primit in mod preferential un rinichi cadou de la mafiotul de Lucan, la fel de lacomul de bani Alexandru Arsinel are obraznicia…

- " Daca a fi foarte ferm si a urmari niste actiuni inseamna a fi nervos, voi spune ca voi fi nervos in continuare. Mi se pare ca dupa 27 de ani de nefacut nimic mai poti sa fii calm? Eu cred ca daca mai poate fi cineva calm, nu intelege ce se intampla. Nu avem autostrazi, spitale, nu pot sa fiu calm",…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, ironizeaza, intr-un comunicat de presa, demersul premierului Mihai Tudose de a se intalni cu mai multi reprezentanti ai unor organizatii neguguvernamentale, spunand despre acestea ca sunt „ONG-urile finantate de Soros&comp“.

- Decizia privind legea Casei Regale nu trebuie luata de premierul Mihai Tudose, transmite un lider important al PSD. Nicolae Badalau, numarul doi din partid, îl avertizeaza pe prim-ministru ca este seful Guvernului sustinut de PSD, si nu presedintele întregului partid. …

- Noul prefect al județului Braila, George Adrian Paladi, care a fost numit miercuri in ședința de Guvern, se numește George Adrian Paladi și este finul premierului Mihai Tudose, care este originar din același județ.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, il critica, din nou, pe premierul Mihai Tudose si pe ministrii sai pentru ca nu au s-au implicat suficient de mult in derularea mai multor proiecte comune ale Primariei Bucurestiului si Guvernului.

- In PSD situatia da in clocot, in urma conflictului dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Situatia nu il ingrijoreaza insa pe fostul ministru Florin Iordache, in prezent vicepresedinte al Camerei Deputatilor si presedinte al Comisiei speciale pentru legile justitiei.Intrebat ce se intampla…

- Scandalul iscat intre protestatari și jandarmi, in Piața Victoriei, din cauza deciziei de organizare a unui Targ de Craciun chiar in fața Guvernului, a fost comentat și de europarlamentarul Norica Nicolai.Citește și: Gabriela Firea da VINA pe Președinție, Parlament și Guvern pentru incidentele…

- Fostul premier, Victor Ponta, lanseaza un atac dur la adresa presedintelui social-democrat, Liviu Dragnea, dar si la adresa Primarului General, Gabriela Firea. "Am ajuns la un nivel insuportabil de haos institutional si scandal neintrerupt - totul pentru a satisface ambitiile si isteriile Cartelului…

- Gabriela Firea i-a raspuns dur lui Mihai Tudose, dupa ce sambata au aparut stenograme dintr-o discuție taioasa pe care primarul Capitalei și Mihai Tudose ar fi avut-o de Sfantul Andrei, imediat dupa ce premierul Mihai Tudose a criticat-o public pe Gabriela Firea pentru decizia de a organiza un targ…

- Pavel Filip, prim-ministrul R. Moldova i-a dat o replica dura șefului statului, dupa ce Igor Dodon a îndemnat guvernarea printr-un mesaj publicat pe site-ul preșidenției, sa renunțe la mesajele geopolitice și la retorica antiruseasca. Declarațiile lui Dodon au venit ca urmare a desfașurarii…

- In jur de 20.000 de oameni prosteaza, la ora transmiterii acestei stiri, impotriva modificarilor legilor justitiei. Inafara de cei din Capitala, oamenii s-au adunat in strada și in alte mari orașe ale Romaniei.

- Stela Popescu a fost invitata, cu doua zile inainte sa moara, la un eveniment, acolo unde i s-a inmanat premiul pentru intrega activitate. Actrita a prezentat semne ca nu este bine inca de pe scena, era incoerenta si fara sa-si dea seama a scapat premiul din mana.

- Dumitru Coarna, liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din Romania, a comentat prevederile legislative care dau posibilitatea poliției de a aplica amenzi chiar și de 850 de euro pentru contravenții precum plimbarea cațelului pe locul din dreapta fața, pentru geamuri…

- Parlamentul European considera ca reformele din justiție incepute de guvernul polonez risca incalcarea grava a valorilor fundamentale ale UE și ale statului de drept. Varșovia a reacționat dur și a calificat rezoluția aleșilor europeni drept scandaloasa.

- Atacul lui Mihai Tudose nu a ramas fara raspuns! Reprezentatii a 2.000 de companii cu aproape 600.000 de salariati i-au trimis o scrisoare deschisa premierului. Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei ii atrage atentia sefului Guvernului ca mesajul sau, in care spune ca mediul de afaceri nu aduce fonduri…

- Procuratura Generala susține ca a acumulat mai multe probe privind incercarile de a obține declarații false din partea lui Vitalie Proca, aflat in inchisoare in Romania, și ca acestea au fost expediate „partenerilor externi”. Totuși, procurorii afirma ca vor analiza declarațiile killerului, facute pentru…

- Vizita lui Liviu Dragnea la Deva a avut si un incident mai putin placut. Un protestatar a mers dupa Dragnea, premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu si a folosit mai multe cuvinte dure la adresa liderului PSD. „Dragnea scriitor! Infractorule! Penalule!”, ii striga unul dintre cei oamenii…

- "Cine nu intelege, la nivel de Minister al Energiei si Guvern, ca tot ce inseamna Complexul Energetic Hunedoara, Complexul Oltenia, mineritul si producerea energiei electrice pe baza de grupuri pe carbune, va trebui sa isi caute un alt loc de munca, pentru ca Guvernul este determinat sa investeasca…

- Între Calin Popescu Tariceanu si Klaus Iohannis este razboi total si fara mari sperante de împacare. Tariceanu l-a acuzat, astazi, pe presedinte ca este beneficiarul abuzurilor statului paralel si ca demonstreaza asta înca din prima zi în care a ajuns la Cotroceni.…

- Vicepremierul Paul Stanescu, președinte al PSD Olt, a declarat sambata, la Slatina, intr-o conferința de presa, ca s-a inșelat in ceea ce il privește pe fostul premier Victor Ponta, pe care l-a acuzat ca minte. Întrebat ce opinie are în privința declarațiilor din…

- Liviu Pleșoianu a lansat un atac dur la adresa șefei DNA, dupa ce Laura Codruța Kovesi ar fi recunoscut ca a fost acasa la Gabriel Oprea, in noaptea alegerilor din 2009. Intrebata daca a fost in celebra sufragerie, nu neaga, ci spune ca in activitatea de reprezentare a instituției, poate sa mearga…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, in cadrul audierii sale in comisiile parlamentare pentru postul de presedinte al ANCOM, ca indeplineste criteriile pentru aceasta functie, inclusiv pe cel al neapartenentei la un partid politic, intrucat a fost exclus din PSD. ”Sa stiti ca statutul…

- Fostul locotenent-colonel in SRI, Daniel Dragomir vine cu noi precizari dupa ce au aparut noi acuzatii la adresa SRI, acuzatii potrivit carora serviciul se concentreaza asupra supravegherii romanilor de rand si nu isi concentreaza fortele pe grupurile care ar putea finanta teroristi. Intr-o postare…

- Fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, ca s-a decis sa demisioneze dupa ce a auzit declaratiile facute de premierul Mihai Tudose la TV. Aceasta a mai dezvaluit ca Doina Pana si Lia Olguta Vasilescu au vrut si ele sa demisioneze in semn de solidaritate. ”Demisia a fost…

- Diferendele la nivel inalt din sanul puterii care conduce Romania au intrat intr-o noua etapa din momentul in care Calin Popescu Tariceanu a decis sa arunce “sageți” catre președintele Klaus Iohannis.

- Ultimele iesiri publice ale lui Klaus Iohannis i-au scos din sarite pe liderii coalitiei de la putere. Mai intai, seful PSD, Liviu Dragnea a spus ca nu va mai merge la Palatul Cotroceni, la investirea noilor ministri. Acum, a venit randul lui Calin Popescu Tariceanu sa-l ignore pe Iohannis.Citește…

- Președintele Klaus Iohannis a inaugurat, ieri, un club de golf in comuna Ciugud, o investiție privata, iar la lansare au fost invitați mai mulți oameni politici locali, printre care și cei din fostul Grup de la Cluj din PSD Vasile Dancu, Virgil Ardelean sau Ioan Rus. Dupa intalnire s-a speculat faptul…