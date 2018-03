Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de oameni au fost raniti si alti trei ai fost arestati in urma unor proteste violente izbucnite in Barcelona, dar si in alte orase din Catalonia, ca urmare a arestarii fostului lider catalan Carles Puigdemont, relateaza The Associated Press.

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit DPA, preluat de Agerpres.Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre…

- Puigdemont a fost retinut cand traversa granita catre Danemarca, in drum spre Belgia, conform informatiilor oferite de avocatul sau, Jaume Alonso-Cuevillas, pe Twitter. Fostul lider catalan este acuzat de statul spaniol de rebeliune pentru rolul sau in organizarea referendumului pentru independenta…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, a fost reținut de polițiști in Germania. Spania il acuza pe Puigdemont de rebeliune. Anunțul a fost facut, duminica, de avocatul sau.

- Parlamentul regional al Cataloniei a anulat sambata desfasurarea votului pentru alegerea presedintelui executivului regional catalan, dupa ce Jordi Turull, cel care candida pentru acest post, a fost arestat vineri de justitia spaniola pentru implicarea sa in tentativa de secesiune a Cataloniei, informeaza…

- Candidatul secesionist la presedintia guvernului Cataloniei, Jordi Turull, nu a reusit joi seara sa fie ales din primul tur de parlamentul regional, cu o zi inainte de a se prezenta in fata justitiei, relateaza AFP. Jordi Turull, in libertate provizorie, a obtinut numai 64 de voturi, in timp ce 65 de…

- Jordi Sanchez, candidatul secesionist la presedintia guvernului Cataloniei aflat in detentie provizorie, a renuntat la candidatura pentru a permite formarea rapida a unui executiv regional, a anuntat miercuri presedintele parlamentului catalan, Roger Torrent, informeaza AFP. Jordi ''Sanchez…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a declarat duminica faptul ca majoritatea catalanilor ar putea sprijini ideea unei autonomii federale in stil elvetian, mai degraba decat independenta deplina a regiunii, relateaza site-ul The Local.

- 'Nu este o tragedie sa avem noi alegeri, desi nu este o prioritate si niciunul dintre noi nu doreste acest lucru', a declarat el pentru cotidianul nationalist catalan El Punt Avui.Fostul lider al guvernului regional, destituit de Madrid in urma tentativei esuate de proclamare a independentei…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont nu exclude organizarea de noi alegeri in Catalonia daca candidatul separatistilor pentru sefia executivului regiunii nu poate fi investit in mod normal, a declarat el intr-un interviu publicat vineri, relateaza AFP. 'Nu este o tragedie sa avem…

- Principalele partide separatiste din Catalonia intentioneaza sa organizeze un nou referendum asupra unei viitoare Constitutii a 'Republicii catalane', releva un acord consultat joi de AFP.Aceste partide mai propun si crearea unei structuri guvernamentale paralele care sa-si desfasoare activitatea…

- Presedintele Parlamentului catalan l-a propus pe separatistul Jordi Sanchez, aflat in detentie provizorie, candidat la conducerea regiunii, dupa ce Carles Puigdemont a renuntat la candidatura, a anuntat Legislativul regional, scrie AFP, conform news.ro.Jordi Sanchez, in varsta de 53 de ani,…

- Carles Puigdemont, liderul catalan, a anuntat, joi seara, ca renunta la candidatura sa pentru functia de ministru-presedinte al Cataloniei, scrie presa franceza. Revenim cu amanunte

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont isi va retrage candidatura la conducerea regiunii din nord-estul Spaniei, cedandu-si locul altui candidat, a relatat joi cotidianul El Nacional, citand surse din partidul lui Puigdemont, Junts per Catalunya, transmite Reuters. Puigdemont il va propune…

- Parlamentul catalan, dominat de separatisti, va tine la 1 martie o sesiune plenara pentru a incerca sa deblocheze investirea unui nou presedinte al guvernului regional, in timp ce Carles Puigdemont ramane singurul candidat, a anuntat vineri legislativul de la Barcelona, scrie AFP. Parlamentul regional…

- Cultura europeana reprezinta alaturarea tuturor particularitatilor, a felurilor de a fi si de a vedea, a traditiilor, limbilor si istoriilor proprii fiecarei tari. In perioada Brexitului si a nationalismului in crestere, Europa trebuie sa inteleaga ca forta sa consta in capacitatea de a dialoga intre…

- Parlamentul catalan a anuntat marti ca va sesiza Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) astfel incat separatistul Carles Puigdemont, aflat in exil in Belgia, sa poata fi reinvestit in functia de sef al guvernului catalan, relateaza AFP. 'Pentru a proteja drepturile lui Puigdemont de a se prezenta…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a anuntat, marti, ca va apela la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului pentru a-i garanta liderului separatist Carles Puigdemont dreptul de a participa la o dezbatere parlamentara la Barcelona, relateaza site-ul EUObserver.com

- Presedintele Parlamentului din Catalonia a insistat ca presedintele aflat in exil, Carles Puigdemont, ramane singurul candidat care ar putea forma un nou guvern si a cerut din nou rezolvarea solutiei prin negocieri politice, scrie The Guardian. Roger Torrent, care a devenit presedintelel Parlamentului…

- Vicepresedinta Guvernului spaniol i-a cerut miercuri sefului Parlamentului regional de la Barcelona sa renunte la sustinerea candidaturii lui Carles Puigdemont la conducerea Cataloniei si sa lanseze consultari in vederea gasirii unui nou aspirant la acest post, transmite AFP.

- Emisiunea 'El Programa de Ana Rosa' a postului de televiziune privat Telecinco a publicat o serie de mesaje adresate marti seara de catre Carles Puigdemont lui Toni Comin, fost membru al guvernului catalan destituit de Madrid. In aceste mesaje, Carles Puigdemont comenteaza amanarea sedintei…

- Politicianul catalan Carles Puigdemont a afirmat ca nu renunta la ideea de a conduce o Catalonie independenta, dupa ce mesajele sale private au fost publicate la televiziune din Spania, scrie BBC. Carles...

- Initial, sedinta forului legislativ regional fusese programata pentru marti, ora locala 15:00 (14:00 GMT).''Sedinta plenara de astazi (...) este amanata'', a declarat Roger Torrent, fara sa precizeze data la care se va tine noua sesiune, dupa ce a acuzat Curtea Constitutionala a Spaniei…

- Presedintele Parlamentului catalan a decis sa amane sesiunea de investire la presedintia Cataloniei a liderului separatistilor Carles Puigdemont, interzisa de Curtea Constitutionala, acuzandu-o ca vrea sa incalce drepturile a milioane de catalani, relateaza AFP.”Sesiunea plenara de astazi…

- Presedintele Parlamentului catalan a decis sa amane sesiunea de investire la presedintia Cataloniei a liderului separatistilor Carles Puigdemont, interzisa de Curtea Constitutionala, acuzand aceasta instanta ca vrea sa incalce drepturile a milioane de catalani, relateaza AFP.

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, marti, ca alegerea unui nou lider a fost amanata, insistand ca singurul candidat potrivit pentru conducerea Cataloniei este Carles Puigdemont, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele parlamentului regional din Catalonia, Roger Torrent, a decis marti sa amane sesiunea de investire a separatistului Carles Puigdemont, dar i-a luat apararea, asigurand ca acesta are tot dreptul de a fi investit, relateaza AFP, EFE si Reuters. Initial, sedinta forului legislativ…

- Un tribunal spaniol a blocat tentativa politicianului pro-independenta Carles Puigdemont sa isi asume presedintia Cataloniei. Fostul lider traieste in Belgia de cand a declarat independenta regiunii in octombrie anul trecut, in urma unui referendum pe care Madridul l-a declarat ilegal si a fost acuzat…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Guvernul Spaniei a facut un prim pas pentru prevenirea realegerii fostul lider catalan Carles Puigdemont la conducerea acestei regiuni spaniole, a anuntat joi vicepremierul Soraya Saenz de Santamaria, potrivit Reuters. Puigdemont traieste la Bruxelles pentru a evita sa fie arestat in legatura…

- Carles Puigdemont si alti fosti ministri din cabinetul sau s-au intalnit astazi la Bruxelles cu presedintele Parlamentului catalan, pentru a discuta despre noul guvern pe care acesta ar vrea sa-l formeze si sa-l conduca din exil. Carles Puigdemont a fugit in Belgia la scurt timp dupa declararea ilegala…

- Noul presedinte al parlamentului regional al Cataloniei, Roger Torrent, s-a intalnit miercuri la Bruxelles cu fostul premier catalan, Carles Puigdemont, despre care a sustinut ca are tot dreptul sa revina in acest post, desi a fost destituit de autoritatile de la Madrid si este inculpat in urma tentativei…

- Carles Puigdemont, autoexilat in Belgia de la sfarsitul lui octombrie 2017, aspira din nou la sefia administratiei regionale, insa risca sa fie arestat si plasat in detentie provizorie pentru ''rebeliune'', ''insurectie'' si ''deturnare de fonduri'' daca se va intoarce in Spania.Intrebat…

- Roger Torrent a facut acest anunt in timpul unei scurte alocutiuni in fata presei la Barcelona, apreciind ca o noua candidatura a liderului administratiei regionale catalane, destituit de Madrid, este ''absolut legitima'', in pofida urmaririi penale care il vizeaza si stabilirii sale la Bruxelles.Roger…

- Presedintele parlamentului catalan le-a propus luni deputatilor candidatura secesionistului Carles Puigdemont in vederea investirii acestuia la presedintia administratiei Cataloniei, informeaza AFP. Roger Torrent a facut acest anunt in timpul unei scurte alocutiuni in fata presei la Barcelona,…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, l-a propus pe Carles Puigdemont, autoexilat din octombrie la Bruxelles, la conducerea regiunii si vrea sa se intalneasca cu prim-ministrul spaniol Mariano Rajoy pentru a discuta despre „situatia anormala” din forumul decizional al regiunii.

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, luni, ca fostul lider Carles Puigdemont a fost nominalizat pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Votul pentru numirea in functie a lui Puigdemont va avea loc…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont nu are parte de liniște nici dupa ce partidul sau a caștigat alegerile regionale din 21 decembrie. Acesta a fost amenințat de autoritațile de la Madrid ca vor cere arestarea lui in cazul in care va calatori astazi din Belgia in Danemarca.

- Procuratura spaniola a anuntat ca va cere arestarea fostului lider catalan Carles Puigdemont in cazul in care acesta va calatori, luni, din Belgia in Danemarca pentru a participa la o dezbatere, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Carles Puigdemont, fostul lider al Cataloniei, a declarat, vineri, ca datorita noilor tehnologii poate conduce regiunea de la Bruxelles, in contextul in care partidele separatiste au anuntat ca il vor nominaliza pe Puigdemont pentru functia de premier al regiunii, relateaza The Associated Press.

- Printr-un verdict pronuntat luni, un tribunal din Barcelona a hotarat ca partidul fostilor presedinti nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica din Catalonia (CDC), a fost finantat ilegal. Potrivit hotararii instantei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de…

- Un tribunal din Barcelona a decis ca partidul fostilor lideri nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica a Cataloniei (CDC), s-a finantat ilegal, se spune intr-o decizie a tribunalului publicata luni, informeaza AFP. Potrivit deciziei, CDC a primit…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont in functia de sef al Guvernului regional, in pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune, relateaza The Associated Press si Politico.eu.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, sambata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele separatist catalan Carles Puigdemont a cerut, sambata, o negociere politica si reinstalarea Guvernului sau, destituit dupa declaratia de independenta din 27 octombrie, relateaza News.ro, citand presa internationala.