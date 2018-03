Stiri pe aceeasi tema

- Unica opțiune de civilizație și dezvoltare pentru Republica Moldova este integrarea în Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de catre președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, în cadrul Ședinței Solemne a Parlamentului României, dedicate Centenarului Unirii.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti, in cadrul sedintei solemne a Parlamentului, care marcheaza 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, ca ea crede in viitorul comun al celor doua state, afirmand ca Romania va fi mereu alaturi de Republica Moldova. Dancila a sustinut ca locul moldovenilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu prilejul aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania. "Aniversam astazi 100 de ani de la Declaratia de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Tarii de la Chisinau a fost un gest politic si patriotic…

- Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, a declarat marti ca tara sa are nevoie de o Romanie puternica pentru a ramane cel mai fidel, solid si onest partener al Chisinaului pe traseul sau european. "Temelia relatiilor absolut speciale dintre Romania si Republica Moldova…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, in mesajul de Centenarul Unirii, din ședința comuna a Legisaltivului, ca ”viitoarea sedinta comuna de Guvern care va avea loc in acest an in Rep. Moldova va intari colaborarea intre Bucuresti si Chisinau”. ”Importanta simbolica a actului unirii Basarbiei cu Romania,…

- La inceputul lunii martie, pe site-ul Freejojo.com („Вольный Журналист”) a fost publicat un articol in care se spune ca la Comrat se va desfasura un miting impotriva „unirii fortate a Moldovei cu Romania, planificata pentru 27 martie 2018”. Autorul textului face trimitere la „unele zvonuri prin targurile…

- Patru echipe de elevi din Bucuresti, Alba Iulia si Targu Jiu vor participa la finala Campionatului Mondial de Robotica din Statele Unite ale Americii, dupa ce au fost desemnate castigatoare, duminica, la cea de-a doua editie a competitiei BRD FIRST Tech Challenge, care a avut loc la Sala Polivalenta…

- Mii de persoane au participat duminica in Piata Marii Adunari Nationale din centrul Chisinaului la asa-numita 'Marea Adunare Centenara', pentru a marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, manifestatia incheindu-se cu adoptarea unei proclamatii prin care se cere din nou unirea Republicii…

- Mii de persoane au participat duminica in Piata Marii Adunari Nationale din centrul Chisinaului la asa-numita 'Marea Adunare Centenara', pentru a marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, manifestatia incheindu-se cu adoptarea unei proclamatii prin care se cere din nou unirea Republicii…

- Fostul presedinte Traian Basescu a cerut duminica, la Chisinau, parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari. "Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum:…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a cerut parlamentarilor din Romania și Republica Moldova sa voteze unirea celor doua state. Declarația a fost facuta la „Marea Adunare Centenara”, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Circa 100.000 de oameni au…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- Manifestațiile Marșul pentru viața din Republica Moldova au loc in cadrul campaniilor internaționale anuale de promovare a culturii vieții March for life, organizate in Statele Unite ale Americii, Franța, Polonia, Romania, Irlanda, Italia, Cehia, Germania, Argentina, Peru și in alte țari.

- Joi, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean din aceasta luna, consilierii au semnat o Declarație prin care iși exprima solidaritatea și susținerea fara reserve, a demersurilor primariilor din Republica Moldova și Romania pentru afirmarea aspirațiilor de reintregire naționala. De asemenea,…

- Ei spera sa fie semnat de toti consilierii, deoarece considera ei ca este un moment prielnic pentru unire. Mai jos redam postarea integrala de pe contul de Facebook a lui Marian Uscatu, politician in cadrul PMP Iasi. "Astazi, 14 martie, alaturi de colegii mei din conducerea Partidul Miscarea Populara…

- Printre localitațile din Republica Moldova care au semnat simbolic unirea cu Romania s-a numarat și satul natal al presedintelui Igor Dodon! Peste 500 de localnici din Sadova, intre care primarul si mai multi consilieri, si-au pus semnatura pe document.Localitatea din raionul Calarasi a beneficiat…

- Intebat cum vede mișcarea unionista din Republica Moldova și declarațiile pentru unire pe care le-au semnat aproximativ 70 de primari din spațiul moldav și daca este fezabil proiectul reunificarii celor doua maluri ale Prutului, Andi Cristea a spus: "Intr-o oarecare masura, este normal sa existe…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica.…

- Unirea dintre Republica Moldova și Romania a fost discutata in Senatul Statelor Unite ale Americii. In acest sens, reprezentanții Comitetului Romano - American pentru Basarabia, in coordonare cu Fundația Basarabia au adresat un memoriu Senatului SUA, prin care solicita sa fie luata in calcul reunirea…

- O declaratie de reunire a Romaniei cu Republica Moldova a fost semnata, miercuri, de conducerea Consiliului Judetean (CJ) Prahova si de consilierii judeteni, prin acest document cerandu-se Parlamentelor celor doua tari sa adopte o declaratie comuna privind reintregirea tarii si a neamului romanesc,…

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- Președinții Parlamentelor din Moldova, Georgia și Ucraina au semnat o declarație prin care se angajeaza sa promoveze o poziție comuna în domeniul apararii și securitații. Documentul a fost semnat de Andrian Candu, Irakli Kobakhidze și Andriy Parubiy, în cadrul conferinței…

- În anul centenarului Unirii, autoritațile din UTA Gagauza au declarat anul 2018 „an al ocupației Basarabiei de catre România”. O decizie în acest sens a fost luata la adunarea autoritaților locale și regionale din Gagauzia, cu participarea veteranilor și reprezentanților…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Agenda de convorbiri a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de actualitate ale agendei de cooperare a Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, cu accent asupra procesului de reforme si a prioritatilor de actiune relevante din perspectiva implementarii prevederilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat intr-o vizita la Bucuresti. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Externe a reiterat sprijinul constant si ferm al Romaniei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Cei doi…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. …

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut astazi, 6 februarie 2018, convorbiri cu ministrul afacerilor externe și integrarii europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, care efectueaza o vizita la București, la invitația șefului diplomației romane.Cu acest prilej, cei doi…

- Legat de initiativa unor localitati din Republica Moldova care au votat unirea cu Romania, in contextul centenarului, Teodor Melescanu a afirmat ca sunt doar gesturi de apropiere, fara vreo semnificatie juridica. Ministrul de externe roman a respins afirmatiile presedintelui Igor Dodon, care spunea…

- Cooperarea militara bilaterala romano-moldoveneasca, consolidarea securitatii regionale, precum si relatiile de cooperare ale Republicii Moldova cu Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana au fost printre temele abordate in cadrul intalnirii, la Chisinau, dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut o întrevedere cu Bridget Brink, Adjunctul Asistentului Secretarului de Stat pentru Europa si Eurasia, se anunța într-un comunicat MAEIE. Cei doi oficiali au discutat despre ansamblul…

- O echipa de elevi din Targu-Jiu a creat un robot care ia decizii singur și recunoaște culori și imagini. Zece elevi ai Colegiului National ”Ecaterina Teodoroiu” construiesc un robot cu care vor participa, in martie, la Competitia Nationala de Robotica “First Tech Challenge” din Bucuresti, unde vor reprezenta…

- Asistența financiara acordata Republicii Moldova de catre Statele Unite ale Americii are drept scop sporirea nivelului de democrație. De aceasta parere este expertul economic Veaceslav Ionița, transmite IPN. În cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune…

- Cum sa ajungi sa lucrezi in SUA. Programul Work and Travel pare sa fie una dintre soluțiile pentru a ajunge sa lucrezi in SUA, de vreme ce Donald Trump iși dorește sa opreasca Loteria Vizelor . Care sunt condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca studenții. Intr-o sala, peste o suta de oameni urmaresc…

- Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova condamna exercițiile militare ale trupelor ruse dislocate în regiunea transnistreana. Într-un declarație de presa facuta publica miercuri, 31 ianuarie, diplomația de la Chișinau a calificat aceste acțiuni drept provocatoare. Experții…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…

- Ambasadorul SUA la Chisinau, James Pattit, a anuntat ca Statele Unite ale Americii vor acorda Republicii Moldova, pe parcursul a patru ani, 11,2 milioane de dolari pentru proiectul „Reforme structurale pentru mediul de afaceri”.

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Politica externa a Romaniei in 2018 "va ramane pe aceleasi coordonate" Presedintele Klaus Iohannis considera ca România poate fi pilonul estic al Uniunii Europene si pledeaza ferm pentru ca relatia transatlantica sa fie întarita. Seful statului a tinut un discurs la întâlnirea…

- Daca se va face o estimare a pagubelor financiare cauzate Republicii Moldova de prezența militara a armatei ruse în stânga Nistrului, acesta ar fi un avantaj în dialogul moldo-rus. Totodata, este puțin probabil ca Moldova va obține bani de la Federația Rusa. Aceasta opinie a fost…

- Astazi, bunul prieten al lui Smiley, Pavel Bartos, implineste 43 de ani, scrie cancan.ro. Cei doi au fost invitati intr-un platou de televiziune, unde au vorbit despre relatia lor, care s-a sudat foarte bine in timpul filmarilor pentru "Romanii au talent". De altfel, iubitul Ginei Pistol a spus ca…

- Fostul lider de la Cotroceni Traian Basescu considera ca la Bucuresti trebuie instituit un minister al Reintegrarii tarii, menit sa promoveze ideea Unirii cu Republica Moldova. Un alt proiect pe care il propune ex-presedintele roman in anul Centenarului tine de anularea efectelor pactului Ribbentrop-Molotov.

- Ambasada SUA in Romania transmite, prin vocea adjunctei lui Klemm, un mesaj despre lupta anticorupție, intr-o perioada in care Laura Codruța Kovesi așteapta o decizie a ministrului justiției cu privire la o posibila propunere de revocare.Romania este "un exemplu in regiune in ceea ce priveste…

- Romania este "un exemplu in regiune in ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice "sa se retraga din acest progres", a declarat, luni, adjunctul sefului…

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. ”Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul…