- Presedintele Parlamentului georgian si-a anuntat vineri demisia, dupa ciocnirile violente petrecute joi seara si soldate cu peste 200 de raniti, relateaza AFP. Presedinta Georgiei denunta aceste acte, acuzand ca ar fi organizate de „coloana a cincea“ a Rusiei.

- Politistii recomanda conducatorilor auto sa respecte cu strictete regulile de circulatie, pentru a reduce gradul de implicare in accidente. Ieri, 20 iunie, pe raza judetului Ialomita s-au produs doua accidente de circulatie, soldate cu vatamarea corporala a doua persoane.

- Proteste violente au avut loc joi seara la Tbilisi, unde mii de oameni s-au adunat in fața Parlamentului și au incercat sa intre in cladire, in timpul unui discurs au unui parlamentar rus. Au avut loc ciocniri intre manifestanți și polițiști, care au facut uz de gloanțe de cauciuc și de gaze lacrimogene,…

- Pe parcursul a 48 de ore, pe traseele din țara au avut loc 13 accidente rutiere, soldate cu 17 persoane traumatizate și 2 decedate. In mare parte, vinovați se fac șoferii care au condus cu viteza excesiva și fara permise de conducere, scrie INP.

- Un militar al ''Castilor albastre'' din Mali a fost ucis si alti patru raniti, sambata, in explozia unei mine la trecerea convoiului lor in centrul tarii, a anuntat Misiunea ONU in Mali (MINUSMA), potrivit comunicat de presa, relateaza AFP.Citește și: Violențe la protestul vestelor galbene…

- Patru persoane au fost ranite in explozia unui ”dispozitiv artizanal neidentificat” intr-o importanta academie militara la Sankt Petersburg, al doilea cel mai important oras din Rusia, potrivit autoritatilor, care nu au retinut, pentru moment, pista terorista, relateaza AFP.