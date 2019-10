Preşedintele Parlamentului European: Viitoarea Comisie Europeană, cel mai probabil la 1 decembrie Presedintele Parlamentului European (PE), italianul David Sassoli, a apreciat sâmbata ca va fi probabil imposibil ca viitoarea Comisie Europeana sa îsi preia atributiile la 1 noiembrie si ca totul va fi amânat pentru 1 decembrie, scrie Agerpres, citând AFP.

"Parlamentul este implicat într-un mecanism transparent. În prezent, trei alti comisari trebuie sa fie propusi de România, Ungaria si Franta si vom începe în Parlament analiza candidaturilor lor", a explicat Sassoli, citat de agentiile de presa italiene, în timpul unei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

