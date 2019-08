Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a scris, miercuri, pe contul sau de Facebook, un mesaj referitor la crima din Caracal, precizand ca vocea Alexandrei Macesanu, cerand ajutor la 112, a ingrozit intreaga Europa, nu numai Romania.

- Președintele Parlamentului European David Sassoli a transmis un mesaj miercuri in care arata ca apelul in zadar al Alexandrei la serviciile de urgența ”a intristat și șocat intreaga Europa”, scrie ProTv.

- In cursul zilei de joi, Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale Pentru Modernizarea Romaniei, a scris pe pagina sa de Facebook ca Gheorghe Dinca, suspectul in cazul crimelor din Caracal ar fi avut complici in mai multe tari din Europa."Dragi romani, NU mai am nici un dubiu: Monstrul care…

- Jurnalistul Radu Tudor le solicita autoritaților romane sa ceara explicații Rusiei și instituțiilor internaționale pentru norul radioactiv care a circulat deasupra Europei, in 2017. Radu Tudor arata ca acest nor de ruteniu a fost deasupra Romaniei, țara noastra fiind printre cele mai afectate.Citește…

- Bogdan Vatajelu (26 de ani) a marcat golul de 2-0 in meciul cu Sabail, incheiat cu scorul de 3-2, in cadrul preliminariilor Europa League. Vezi AICI desfașurarea partidei Totuși, fotbalistul Craiovei nu iși poate explica relaxarea instalata la scorul de 2-0 și faptul ca azerii au reușit sa restabileasca…

- Ion Țiriac, președintele Federației Romane de Tenis, trage un semnal puternic de alarma privind viitorul „sportului alb” in Romania, informeaza gsp.ro.Țiriac e de parere ca actualul mod in care FRT e organizata nu da speranțe in descoperirea unei noi campioane de nivelul Simonei Halep. Pre;edintele…

- Președintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, a declarat ca momentul pe care il traverseaza Europa ,, e tragic, pentru ca forța unei idei, inclusiv forța ideii europene, sta intr-o educație de inalta ținuta, iar Europa a transmis un mesaj excepțional de civilizație. Sper ca mai avem forța unei redresari,…