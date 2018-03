Stiri pe aceeasi tema

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept „razboi psihologic”. …

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat miercuri o rezolutie care prezinta un posibil cadru de asociere pentru viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unui comunicat de presa al PE. Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi…

- Consilierul președintelui Klaus Iohannis pentru Afaceri Europene, Leonard Orban, vine, incepand cu ora 11.00, in studioul Libertatea. Vom discuta despre teme precum reforma Uniunii Europene, Brexit-ul, aderarea Romaniei la Schengen și zona euro, dar și despre vizita recenta a prim-vicepreședintelui…

- Ministrul britanic pentru Brexit a precizat pentru Digi24 ca romanii vor fi tratați "cu generozitate" in procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. "Aveti incredere ca va vom trata bine. Apreciem contributia voastra pentru Marea Britanie. Intentionam sa facem lucrurile bine”."Cred…

- Marea Britanie este acuzata ca nu a luat suficiente masuri pentru a preveni frauda dupa ce a fost avertizata de problema de catre biroul anti-frauda al UE, OLAF, in 2017.Astfel, incepe un proces care s-ar putea incheia la Curtea Europeana de Justitie. Departamentul Guvernului britanic care…

- Uniunea Europeana nu doreste sa ridice „un zid” care sa o separe de Marea Britanie dupa Brexit, chiar daca divortul va conduce in mod inevitabil la slabirea legaturilor dintre cele doua parti, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, scrie France Presse, preluata…

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- Comisia Europeana a publicat propunerea de acord privind iesirea Marii Britanii din UE. Ce se intampla cu romanii care sunt stabiliti in Marea Britanie Marea Britanie va incepe procesul de retragere din Uniunea Europeana incepand cu data de 30 martie 2019, asigurandu-se o perioada de tranzitie…

- Premierul britanic Theresa May a recunoscut vineri ca tara sa nu va obtine tot ceea ce vrea in negocierile cu privire la iesirea din Uniunea Europeana (UE), pledand totodata in favoarea unui acord de liber-schimb "cat mai larg posibil".

- Premierul britanic Theresa May se intalneste, joi, la Londra cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu 24 de ore inaintea unui discurs important privind relatiile Marii Britanii cu Uniunea Europeana dupa Brexit, relateaza site-ul BBC News.

- Michel Barnier, negociatorul-sef al UE pentru Brexit, a declarat, miercuri, ca negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana cu privire la Brexit trebuie accelerate, daca cele doua tabere vor ca acestea sa fie finalizate cu succes, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Garantia pentru drepturile romanilor, care au ajutat Marea Britanie ''sa devina societatea incluziva si diversa care este astazi", este una reala, a declarat, luni seara, la Institutul Cultural Roman (ICR) din Londra, Suella Fernandes, ministru in Departamentul pentru iesirea UK din Uniunea Europeana…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat intr-o vizita de lucru in Grecia, ocazie cu care a avut intrevederi cu Dimitrios Tzanakopoulos, ministru delegat si purtator de cuvant al Guvernului Republicii Elene, si cu omologul sau din cadrul Ministerul Afacerilor Externe elen,…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat, vineri, ca va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel putin jumatate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migratiei, relateaza agentia MTI. Viktor Orban…

- Viktor Orban a fost prezent la Bruxelles pentru reuniunea sefilor de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, organizata de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk."Am cheltuit peste un miliard de euro pentru protectia frontierelor. Nu ne protejam…

- Carnetele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE dupa Brexit, sugereaza Comisia Europeana, potrivit inews.co.uk. Situatia va fi aceeasi si pentru conducatorii auto europeni ce ar vrea sa fie la volan in Regatul Unit dupa ce acesta va parasi blocul comunitar. Soferii…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata la Bruxelles, unde s-a intalnit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de ce il are consilier pe Darius Valcov, care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare. "Este consilier al primului ministru, este adevarat. Dupa cate…

- Politica de coeziune nu trebuie sa devina o simpla politica de asistare a regiunilor mai putin dezvoltate, aceasta insemnand ca Uniunea Europeana renunta la principiul solidaritatii, sustine deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE). "Cea mai importanta dezbatere din Parlamentul European care se…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat joi, 15 februarie, dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana și Marea Britanie“. In intervenția pe care a sustinut-o in timpul…

- Oprirea si inversarea procesului de iesire din Uniunea Europeana ar fi "greseala dezastruoasa", a precizat Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, care va sustine miercuri un discurs pe tema Brexit, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- Romania va avea 33 de europarlamentari dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Parlamentul European a decis sa redistribuie 27 dintre locurile ce vor ramane vacante odata cu Brexit acelor țari membre care pana acum au fost sub-reprezentate. Parlamentul European a decis micșorarea numarului…

- "Ca roman, știu eforturile pe care țara mea le depune și le-a depus pentru a asigura cetațenilor sai o viața cat mai buna și cunosc, totodata, cat de mult depind aceste eforturi de fondurile de coeziune. Și acest lucru este valabil și pentru alte state membre, mai ales din Europa Centrala și de Est,…

- Negociatorul sef al UE pentru Brexit va efectua o vizita in Romania Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, va efectua în viitorul apropiat o vizita în România, a anuntat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.…

- O strategie de aderare pentru sase tari balcanice a fost prezentata marti de Comisia Europeana, intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters și citat de News.ro . Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia,…

- Marea Britanie nu va ramane in Uniunea Vamala europeana dupa despartirea de UE, a subliniat luni Downing Street, relateaza The Associated Press.Citește și: S-a aflat! Cat a platit Liviu Dragnea pentru copierea a 18 volume din dosarul DNA / FOTO Dupa un weekend de declaratii contradictorii…

- Chiar si dupa iesirea oficiala a Marii Britanii din Uniunea Europeana, in martie 2019, Scotia va pastra invatamantul universitar gratuit pentru cetatenii UE, conform lui Shirley-Anne Somerville, ministrul educatiei universitare.

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. "Acordurile semnate saptamana…

- Cetatenii europeni care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce Regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, a declarat joi premierul britanic Theresa May, relateaza The Associated Press.

- Negociatorii UE apreciaza ca exista spatiu redus de manevra pentru discutii cu Marea Britanie privind mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati in discutii.…

- Theresa May incearca sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit, relateaza AFP.Theresa May si-a inceput vizita in marele oras industrial Wuhan (centru) si va ramane in tara asiatica pana vineri. O vizita menita sa aprofundeze…

- Uniunea Europeana a convenit luni sa ofere Marii Britanii o perioada de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, în cursul careia va fi mentinut status quo-ul apartenentei la UE, dar în care Marea Britanie nu va avea drept de vot, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP si Reuters. Cei 27 de…

- "Usa este deschisa" daca Marea Britanie doreste sa se razgandeasca asupra votului din 2016 privind iesirea tarii din Uniunea Europeana, a declarat duminica comisarul european pentru afaceri economice si financiare Pierre Moscovici, intr-un interviu acordat presei franceze, relateaza Reuters.…

- Intr-un discurs sustinut intr-o comisie parlamentara, David Davis a spus ca un punct sensibil in protejarea drepturilor cetatenilor ar putea fi cel legat de dreptul de vot in alte tari, aspect pe care ministrii britanici ar putea fi nevoiti sa il reglementeze prin negocieri bilaterale.Marea…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Mânecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului…

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul The Guardian,…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a dat asigurari marti purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat ca blocul comunitar este "in continuare deschis" fata de o eventuala razgandire a Londrei in privinta Brexit-ului,…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- 'Daca guvernul britanic isi mentine decizia de a se retrage, Brexit-ul va deveni o realitate cu toate consecintele sale negative in martie anul viitor, daca nu va exista o razgandire din partea prietenilor nostri britanici', a spus Tusk intr-o declaratie in Parlamentul European, reunit in sesiune…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…

- Nigel Frage spune ca ar susține un nou referendum pentru Brexit in vederea soluționarii pentru totdeauna a problemei aderarii la UE. Fostul lider Ukip a declarat ca un al doilea vot va arata ca opțiunea in favoarea retragerii va fi covarșitoare, scrie The Telegraph. Farage a spus ca o reluare a votului…

- Comisia Europeana a atentionat marti ca este 'firesc' sa desfasoare pregatiri pentru un eventual scenariu in care Uniunea Europeana si Marea Britanie nu vor reusi sa ajunga la un acord privind Brexit-ul, mai ales ca si guvernul de la Londra are in vedere o asemenea posibilitate si se pregateste…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…