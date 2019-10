Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a declarat marti, dupa o intalnire cu premierul britanic Boris Johnson, ca "nu exist progrese" in convorbirile privind o iesire ordonata a Marii Britanii din UE, relateaza Reuters. Sassoli a spus ca Johnson i-a dat raspunsuri vagi la…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a declarat marti, dupa o intalnire cu premierul britanic Boris Johnson, ca "nu exista progrese" in convorbirile privind o iesire ordonata a Marii Britanii din UE, scrie Agerpres dupa o relatare Reuters. Sassoli a spus ca Johnson i-a dat raspunsuri…

- Marea Britanie vrea sa devina “paradis fiscal” dupa Brexit. Reactia liderilor europeni Marea Britanie asteapta un raspuns oficial din partea Uniunii Europene, dupa ce guvernul Johnson a trimis o serie de propuneri, menite sa deblocheze negocierile cu privire la Brexit. Primele reacții…

- Parlamentul European a respins joi - ”în forma sa actuala” - planul propus de premierul britanic Boris Johnson în vederea unui acord asupra conditiilor plecarii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), au avertizat reprezentantii PE, relateaza AFP. …

- 'Cand am obtinut aceasta functie, toata lumea spunea ca nu este posibila absolut nicio modificare a acordului de retragere (...) Ei (liderii europeni) au revenit asupra acestuia si, dupa cum stiti, o foarte, foarte buna conversatie are loc in legatura cu modul de a trata problemele frontierei nord-irlandeze.…

- Aceasta majoritate foarte mica - care ar marca insa o schimbare istorica in Irlanda de Nord - se situeaza in marja de eroare a sondajului, tempereaza autorul anchetei, politologul Lord Ashcroft. Potrivit acestui studiu, 45% dintre chestionati se pronunta in favoarea ramanerii in cadrul Regatului…

- SUA vor ca termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana sa protejeze stabilitatea insulei irlandeze si sa respecte acordul de pace din 1998 privind Irlanda de Nord, a declarat vicepresedintele american Mike Pence, care a sosit luni seara intr-o vizita de doua zile in Republica Irlanda, transmite…