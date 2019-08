Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Parlamentului European, David Sassoli, a scris, miercuri, pe Twitter, un mesaj referitor la cazul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani care a fost ucisa de Gheorghe Dinca dupa ce a sunat de trei ori la 112. "Apelul zadarnic al Alexandrei Macesanu catre serviciile de urgenta a intristat si…

- Fostul președinte Traian Basescu a prezentat duminica, la Romania Tv, un raport al Comisiei Europene privind serviciul 112. „S-a incercat in zona de discreditare, in faza inițiala, dadeau vina una pe alții. Iata ce poate face STS! In momentul de fața, STS poate sa dea o evaluare a locației…

- Cazul crimelor de la Caracal a atras atenția unor publicații internaționale. BBC a dedicat un articol in care a povestit in detaliu rapirea Alexandrei Maceșanu, dar și modul in care autoritațile romane au tratat cazul.

- Raportul MAI privind modul de interventie in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu arata ca operatorii 112, dar si politistii din teren, precum si cei din conducerea IPJ Olt au incalcat numeroase proceduri.

- Profesorul Vladimir Belis (89 de ani), fost director al Institutului National de Medicina Legala „Mina Minovici“ din Bucuresti, cu o experiența de 60 de ani in profesie, a zis marți seara ca in opinia sa nu se vor gasi datele necesare identificarii cadavrului Alexandrei si ca fata ar putea sa fie,…

- Politistii efectueaza duminica dimineata o noua perchezitie la domiciliul lui Gherghe Dinca, in Caracal, principalul suspect, arestat pentru 30 de zile, in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu.

- Principalul suspect in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani, din Dobrosloveni, judetul Olt, si a Mihaelei Luiza Melencu, in varsta de 18 ani, a fost arestat pentru 30 de zile. Barbatul s-a aparat in fata judecatorului spunand ca nu le cunoaste pe aceste fete si ca nu stie despre ce…

- Cazul celor doua eleve disparute a oripilat o țara intreaga! In "Casa Groazei" s-ar fi petrecut mai multe orori, iar Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu si a Mihaelei Luiza Melencu, a facut marturisiri uluitoare anchetatorilor.