Presedintele Parlamentului European le cere liderilor UE sa permita Marii Britanii o amanare a Brexit

- Aceasta extindere 'ii va permite Marii Britanii sa-si clarifice pozitia si Parlamentului European sa-si exercite rolul', a declarat Sassoli. El a mentionat ca solicitarea guvernului britanic de extindere a termenului pentru retragere pana la 31 ianuarie 'ramane pe masa'. Parlamentului European…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a recomandat, marti, liderilor statelor membre sa accepte o noua amanare a datei retragerii Marii Britanii din UE. "Recomand liderilor celor 27 de membri ai UE sa accepte solicitarea britanica pentru o noua amanare a datei retragerii (Regatului…

- Fostul premier al Marii Britanii, David Cameron, a declarat, in cadrul unui interviu acordat postului american de televiziune CNN, ca este constient de faptul ca unii oameni nu il vor ierta niciodata pentru referendumul privind Brexit si a sustinut din nou organizarea unui al doilea referendum.…

- Guvernul britanic a lansat o importanta campanie de PR menita sa informeze oamenii in legatura cu Brexit-ul. Sub numele de "Get ready for Brexit", campania a pornit duminica odata cu lansarea site-ului gov.uk/brexit, conform BBC. Costul campaniei se ridica, potrivit estimarilor,…

- Jean-Claude Juncker, presedintele in functie al Comisiei Europene, i-a reiterat marti seara premierului britanic, Boris Johnson, ca Acordul Brexit nu va fi renegociat si ca sustinerea tarilor Uniunii Europene pentru Irlanda este "constanta". Jean-Claude Juncker a avut o conversatie prin telefon…

- Marea Britanie nu va mai trimite reprezentanti la majoritatea reuniunilor la nivelul Uniunii Europene incepand de la 1 septembrie, exceptie facand cele care "privesc interesul national", in domenii precum securitatea, a anuntat marti Ministerul pentru Brexit. Guvernul condus de Boris Johnson…

- Britanicii si-au facut stocuri de produse alimentare, bauturi si medicamente in valoare de circa 4 miliarde de lire (aproximativ 4,2 miliarde de euro) de teama unui Brexit fara acord. Potrivit unui sondaj realizat de societatea financiara Premium Credit, o persoana din cinci a cheltuit in…

- Lira sterlina a coborat luni la cel mai scazut nivel din ultimii doi ani in raport cu dolarul american, din cauza amenintarii in crestere ca Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana fara un acord bilateral, pe 31 octombrie, relateaza agentia EFE. Moneda americana era cotata luni dupa-amiaza…