Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, spune ca este ”îngrijorat de vestea ca Laura Codruța Kovesi a fost plasata sub control judiciar”.”Parlamentul European își sprijina în continuare candidatul pentru Procurorul European”, scrie Tajani pe…

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a depus, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, o contestatie impotriva masurii controlului judiciar, dispusa impotriva ei de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare…

- Ambasadorul Canadei in Romania se declara „tulburat” de decizia ca Laura Codruța Kovesi sa fie pusa sub control judiciar. Oficialul canadian și-a facut cunoscuta opinia printr-o postare pe Twitter, la scurt timp de la anunțul masurii luate joi seara impotriva fostei șefe a DNA. Kevin Hamilton este ambasadorul…

- Laura Codruța Kovesi a fost pusa, joi seara, sub control judiciar, de procurorii Secției de Investigare a Infracțunilor din Justiție. Fosta șefa DNA a stat la audieri timp de șase ore. Fosta șefa DNA a fost audiata in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa…

- Echipa de negociere a Parlamentului urmeaza sa discute cu Consiliul UE numirea noului sef al Parchetului European. Negocierile se impun pentru ca Parlamentul European a optat pentru Luura Codruta Kovesi, in timp ce votul indicativ din Consiliul UE a fost favorabill candidatului francez, Jean…

- Parlamentul European a decis susținerea Laurei Codruța Kovesi in Parlamentul European.Dupa aceasta decizie, vor incepe negocierile cu reprezentantii Consiliului European. BREAKING @Europarl_EN leaders confirm Laura Kovesi who was strongly backed by @EPPGroup as Parliament preference…

- Fosta sefa a DNA a fost chemata, joi, la Parchetul General, pentru a fi audiata de catre procurorii Sectiei de anchetare a magistratilor in dosarul in care Kovesi este suspect. In privinta acestui dosar, Laura Codruta Kovesi a acuzat, recent, ca sunt multe "coincidente", una fiind data la care este…

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a declarat, vineri, la iesirea de la Parchetul General, ca va merge mai departe in ceea ce priveste candidatura sa la sefia Parchetului European si se va prezenta la audierea de pe 26 februarie din Parlamentul European, informeaza Agerpres.roEa a precizat ca acest…