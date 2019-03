Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Tamaș (35 de ani), fundașul central al lui Hapoel Haifa, e in centrul unui scandal uriaș in Israel, fiind amenințat de suporterii lui Maccabi. Dupa derby-ul de luni dintre Hapoel Haifa și Maccabi Haifa, scor 0-0, fotbalistul a postat un fotomontaj pe contul sau de Instagram, in care un adversar…

- Intr-o victorie surprinzatoare, nefiind printre favorite, Ester Peony va reprezenta Romania la Eurovision 2019 dupa ce juriul international din finala Selectiei Nationale i-a acordat cel mai mare punctaj, dand peste cap planurile fanilor. Drept urmare, TVR, organizatorul competitiei, este aspru criticata,…

- Comisarul canadian pentru etica va ancheta acuzatiile de presiune exercitata de cabinetul premierului Justin Trudeau asupra fostului ministru al justitiei, al caror scop ar fi fost evitarea unui proces al grupului canadian SNC-Lavalin, implicat intr-un scandal de coruptie in Libia, relateaza AFP,…

- Luni, in jurul orei 00:25, la Punctul de Trecere a Frontierei Borș, s-a prezentat pe sensul de intrare in tara, pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, cetateanul Tadjikistan, Y.S, in varsta de 42 de ani, conducand un autoturism marca Toyota Rav 4, inmatriculat in Ucraina. Potrivit…

- Ministerul Apararii a anunțat vineri suspendarea procedurii de achiziție de Corvete multifuncționale. Propunerea a fost facuta de secretarul de stat pentru Armamente, Andrei Ignat, care spune ca a sesizat și Parchetul militar, existând "suspiciuni rezonabile

- Patru romani care locuiesc in orașul Anzio, de langa Roma, risca sa fie condamnați la inchisoare dupa ce au taiat un porc in curtea casei in care locuiesc. Polițiștii italieni au fost sesizați de catre...

- Grupul italian de produse de lux Prada a anuntat ca va infiinta un "consiliu" pentru diversitate si rasism. In acest weekend, firma a fost nevoita sa retraga de la vanzare din unul dintre magazinele sale newyorkeze obiecte care evoca caricaturi rasiste, potrivit AFP....