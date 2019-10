Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile de aderare la Uniunea Europeana cu Turcia ar trebui suspendate din cauza invaziei in nordul Siriei, a declarat joi presedintele Parlamentului European (PE), David Sassoli, care a cerut sanctiuni mai dure ale blocului comunitar impotriva Ankarei, relateaza Reuters. "Sanctiunile ar trebui…

- Noul premier grec, Kyriakos Mitsotakis, a avetizat miercuri, in ajunul summitului european de la Bruxelles, ca 'Europa trebuie sa se pregateasca pentru eventualitatea unui nou val de migranti si refugiati', in contextul ofensivei desfasurate de Turcia in Siria, potrivit Agerpres.Intr-un interviu…

- Noul premier grec, Kyriakos Mitsotakis, a avetizat miercuri, in ajunul summitului european de la Bruxelles, ca „Europa trebuie sa se pregateasca pentru eventualitatea unui nou val de migranti si refugiati”, in contextul ofensivei desfasurate de Turcia in Siria, transmite Agerpres .

- Noul premier grec, Kyriakos Mitsotakis, a avetizat miercuri, in ajunul summitului european de la Bruxelles, ca 'Europa trebuie sa se pregateasca pentru eventualitatea unui nou val de migranti si refugiati', in contextul ofensivei desfasurate de Turcia in Siria. Intr-un interviu acordat agentiei…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a autorizat luni impunerea de sancțiuni împotriva liderilor de la Ankara, reintroducerea tarifelor vamale pentru oțelul turc și renunțarea la ideea încheierii unui acord comercial cu Ankara, ca raspuns la ofensiva Turciei din Siria, scrie Mediafax,…

- Franța a anunțat saptamâna aceasta ca se opune momentan începerii negocierilor privind aderarea Albaniei și Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana, au informat surse diplomatice citate de Reuters, potrivit Mediafax.Informația vine în contextul în care mai mult de jumatate…

- Fortele conduse de kurzi in nord-estul Siriei au declarat ca s-au confruntat cu un atac la sol din partea trupelor Turciei, care au lansat miercuri o operatiune transfrontaliera, informeaza Reuters. "Atacul la sol al fortelor turcesti a fost respins de catre luptatorii SDF in orasul Tal Abyad…

- Gazprom promite Kievului livrari cu un discount de 25% , pentru ca Ucraina sa permita tranzitul gazelor rusești catre UE Gazprom poate confirma oferta sa pentru livrari directe cu un discount de 25% Ucrainei, in timpul convorbirilor trilaterale referitoare la gazele naturale, a declarat seful companiei…