Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a declarat in timpul unei intalniri pe care o are la Bucuresti cu studentii ca, din punctul sau de vedere, Romania este pregatita sa preia presedintia Consiliului European, dar si ca trebuie lucrat mult impotriva coruptiei care reprezinta „o problema…

- Rezolutia privind statul de drept in Romania, adoptata saptamana trecuta de Parlamentul European la Strasbourg, nu este impotriva Romaniei sau romanilor, a declarat miercuri presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in dezbaterea 'Tinerii in dialog cu Parlamentul European', gazduita…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa intrevederea pe care a avut-o cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, ca Romania impartaseste deplin calea europeana. ”Parlamentul European e un partener cheie in mandatul pe care urmeaza sa il preia Romania la Presedintia Consiliului…

- Prima intalnire din sirul celor pe care Antonio Tajani urmeaza sa le aiba in aceasta a treia zi a sapatamanii, la Bucuresti, a fost cea cu Viorica Dancila, la sediul Guvernului. Premierul i-a primit pe presedintele Parlamentului European si pe secretarul general al Parlamentului European, Klaus Welle,…

- V. Dancila: Romania, pregatita pentru preluarea presedintiei Consiliului UE Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. România este pregatita pentru preluarea si exercitarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, a declarat astazi premierul Viorica Dancila. Ea a precizat ca Executivul…

- Parlamentul European a adoptat rezolutia nelegislativa privind statul de drept in Romania, prin care se declara “profund preocupat de revizuirea legislatiei judiciare si penale” din tara noastra. Potrivit Agerpres, documentul a fost adoptat cu 473 voturi pentru, 151 de voturi impotriva si 40 de abtineri.…

- "Nu am apucat sa il vad (draftul rezolutiei Parlamentului European privind statul de drept din Romania - n.r.). As vrea atunci cand se va dezbate in Parlamentul European sa se vada ca noi, prin aceste modificari la legile Justitiei, fara indoiala, am tinut cont si de recomandarile Comisiei de la…

- Recentele schimbari cumulate din Justitia romana "ameninta sa intoarca timpul la inceputul anilor 2000", o perioada marcata, in Romania, de coruptie, a declarat, luni, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, la Facultatea de Drept. Diplomatul a participat la ceremonia de deschidere…