Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului din Venezuela, Juan Guaido, a fost arestat duminica de Serviciile venezuelene de Informatii, inainte ca acest sa participe la o sedinta deschisa pe tema legislaturii, relateaza presa venezueleana.

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, a fost arestat de Serviciul de Informatii al Venezuelei chiar cand se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei Caracas, informeaza...

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezulean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost eliberat duminica, la scurt timp dupa ce a fost arestat timp de o ora de Serviciile de Informatii ale Venezuelei, a anuntat sotia lui, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Va multumesc…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezulean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost eliberat duminica, la scurt timp dupa ce a fost arestat timp de o ora de Serviciile de Informatii ale Venezuelei, a anuntat sotia lui, informeaza AFP. "Va multumesc tuturor pentru reactiile…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei. SUA au anuntat ca nu vor recunoaste legitimitatea…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari, informeaza…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o...

- Serviciile de Securitate din Polonia au arestat vineri un cetatean chinez, director de vanzari in cadrul companiei Huawei, si unul polonez, cei doi fiind acuzati de spionaj, au relatat mai multe publicatii locale citate de BBC.