- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, va efectua o vizita de lucru in Romania, in perioada 26-27 noiembrie. Programul vizitei de la final de mandat a fost discutat in cadrul intrevederii speakerului cu ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita.

- “Piata asigurarilor din Romania a cunoscut o consolidare recenta. Tocmai de aceea, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) face un apel pentru mentinerea unor politici responsabile, care sa diminueze vulnerabilitatile si sa consolideze piata. Membrii COTAR sustin…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, efectueaza o vizita de lucru in Republica Elena, in zilele de 6 si 7 noiembrie, la invitatia omologului elen. Potrivit MAPN, in cadrul intrevederii care va avea loc intre sefii celor doua armate, vor fi discutate subiecte referitoare la modul…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu va efectua, luni și marți, o vizita oficiala in Romania, ea urmand sa aiba o intrevedere cu premierul Viorica Dancila și sa participe la conferința ”Informarea și imbunatațirea comunicarii privind politica de coeziune a UE in Romania”.…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, afirma ca astazi nu este momentul sa punem la vot schimbarea articolului 13 din Constitutie, care presupune introducerea limbii romane ca limba de stat in Legea Suprema, in locul celei moldovenesti.

- Exclusivitate RRA: trei fregate pentru Fortele Navale Este gata conceptia pentru achizitionarea în viitor a înca trei fregate pentru Fortele Navale care vor fi construite în santiere românesti. Aceste nave de lupta se vor alatura în viitor celor patru corvete multifunctionale…

- Bolile cardiovasculare reprezinta prima cauza de mortalitate in Romania, 60% dintre decesele inregistrate fiind cauzate de aceste afectiuni, a afirmat conf. dr. Victor Costache, joi, intr-o conferinta de presa prilejuita de deschiderea Congresului International ‘East meets West’. ‘Din nefericire, 60%…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, respinge acuzatiile aparute in spatiul public ca mesajul „pro-Moldova” al democratilor inseamna renuntarea la vectorul european. Speakerul sustine ca PDM ramane un partid proeuropean, insa se va abtine de la discutii pe subiecte geopolitice si se va concentra…