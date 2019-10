Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas vrea să discute cu Hamas despre viitoarele alegeri Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a anuntat duminica viitoare discutii despre noi alegeri legislative cu toate factiunile palestiniene, inclusiv cu rivalii sai din Hamas, relateaza AFP.



La o intalnire cu oficiali palestinieni la Ramallah in Cisiordania ocupata, Abbas si-a reinnoit angajamentul de a organiza alegeri - care ar fi primele dupa 2006 -, fara a fixa totusi calendarul.



El a anuntat crearea a doua comisii pentru "a discuta cu comisia electorala, cu Hamas si cu toate factiunile, precum si cu autoritatile israeliene". Orice scrutin trebuie sa se tina "in Cisiordania,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

