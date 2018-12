Presedintele Nigeriei, Muhammadu Buhari, a respins zvonurile ca a fost inlocuit de o sosie, dupa o absenta indelungata din cauza unei boli, relateaza dpa. Presedintele, care s-a aflat in perioade indelungate de concediu medical de la inceputul anului trecut, a raspuns astfel acuzatiilor care au circulat pe retelele de socializare conform carora a fost inlocuit de o sosie sudaneza. "Aceste zvonuri ignorante nu sunt surprinzatoare - cand am fost in concediu medical anul trecut, multa lume a sperat ca am murit", a spus Buhari intr-o inregistrare video postata duminica pe Twitter. "Pot sa va asigur…