- Situa:ie pe cat de nEucitoare, pe atat de tragicE, in Marea Britanie. O femeie de numai 32 de ani a murit subit, in ceea ce pErea la inceput a fi un masiv atac de cord. }nsE, adevErul este mult mai tulburEtor "i, mai mult, creeazE probleme la certificatul de deces.

- Un batran de 102 ani din Devon, Marea Britanie, a murit dupa ce a ramas trei zile blocat pe acoperișul casei sale și nimeni nu a știut unde este, scrie Sky News. Ron Easton s-a urcat pe acoperișul casei sale in Bigbury-on-Sea in Devon la sfarșitul lunii trecute cu o galeata de unelte pentru a fixa antena…

- Cel puțin doua persoane au murit in Marea Britanie in urma ploilor abundente provocate de furtuna Callum, care a determinat inundații grave in mai multe zone din Țara Galilor, au transmis autoritațile locale, citate de The Guardian, scrie Mediafax.

- Un client a murit dupa ce a mancat un iaurt conținand lactoza, care nu se regasea pe eticheta. Tragedia a avut loc intr-un lanț de restaurante din Marea Britanie. Este al doilea caz de acest gen petrecut acolo, dupa moartea unei fete de 16 ani, din cauza unui sandviș prost etichetat. De data aceasta,…

- Celebrul compozitor, Ben Daglish, a murit la 52 de ani, din cauza unei boli grave, de care suferea inca din 2015. Artistul din Marea Britanie se lupta de trei ani cu cancerul, iar organismul lui era foarte slabit, nemaisuportand tratamentele la care era supus. Ben Daglish a compus coloana sonora pentru…

- Lantul Pret a Manger a declarat ca pe ambalajele produselor sale vor figura toate ingredientele care intra in componenta acestora, inclusiv alergenii, dupa ce o adolescenta a murit in urma cu doi ani in urma unei reactii alergice la una dintre componentele unui sandvis al lantului, informeaza PA.…

- Doisprezece din treisprezece membrii ai echipajului de pe o ambulanța erau in pauza de masa atunci cand Lynda Manning, 68 de ani, a cazut și s-a lovit tare la cap. Femeia pleca de la o petrecere aniversara care avusese loc in casa fiicei sale din Swindon, Marea Britanie. In drum spre mașina, Lynda…