Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi inchiderea ambasadei si consulatelor acestei tari in SUA, dupa ce anterior a decis ruperea relatiilor diplomatice cu Washingtonul in urma deciziei presedintelui Donald Trump de a-l recunoaste pe opozantul Juan Guaido ca presedinte interimar al Venezuelei, transmite AFP.



''Am decis sa rechem tot personalul diplomatic (...) si sa inchid ambasada si toate consulatele noastre din SUA'', a afirmat in fata Curtii Supreme presedintele Maduro, care a acuzat Washingtonul ca il incurajeaza pe Juan Guaido, presedintele parlamentului,…