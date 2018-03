Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, susține ca demisia ministrului Justiției nu e suficienta, ci trebuie pornita o ancheta in acest caz. Intr-o postare pe Facebook, președintele PPDA și-a expus parerea referitor la demisia de astazi a lui Alexandru Tanase.

- Ministrul Justiției Alexandru Tanase a anunțat astazi, pe pagina sa de Facebook, ca-și va da demisia din actualul Guvern. Potrivit lui Tanase, a acceptat aceasta funcție pentru a promova reforme pe domeniul justiției fiind conștient de complexitatea și dificultatea acestora.…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si "il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata legii".Victor…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan comenteaza intr-o postare pe Facebook criza imunoglobulinei, care a lovit Romania. Acesta susține ca vinovatul principal pentru „degringolada” autoritaților este Liviu Dragnea, care trebuie sa-și dea demisia din toate funcțiile publice.Noua conducere SRI…

- Liderul PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, ca nu va candida pentru niciuna din functiile de conducere a PSD, dar la Congresul din 10 martie il va sustine pe presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Marian Oprisan, pentru o functie de vicepresedinte. "Nu am intentionat…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a scris, pe Facebook, ca dupa achitarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, este "exagerat sa cerem in gura mare ca politicianul acuzat de DNA sa isi dea demisia”, afirmand ca "nu intotdeauna cand DNA acuza se si adevereste”."...acum, sincer... dupa achitarea lui…

- Aurelian Rosca a demisionat, joi, din postul de antrenor principal al echipei feminine de handbal HCM Ramnicu Valcea, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Noul staff tehnic al echipei valcene este compus din Gheorghe Sbora (antrenor principal), Maria Radoi (antrenor secund) si Ildiko Barbu (antrenor…

- FCSB a pierdut duelul din sferturile Cupei Romaniei pe terenul lui Hermannstadt și și-a trecut in palmares o infrangere istorica, scor 0-3. Pagina de Facebook a roș-albaștrilor a fost luata cu asalt dupa meci de fanii celor de la FCSB, care au criticat atat conducerea cat și jucatorii antrenați de Nicolae…

- Ionel Danca, purtator de cuvant al PNL, scrie pe Facebook ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuie sa isi dea demisia de onoare, dupa trecizia CSM de a da aviz negativ pe cererea de revocare a sefei DNA. "Dupa avizul negativ dat de CSM propunerii de revocare a procurorului sef al…

- La Plioiesti, incepand cu ora 19.00, mai multi ploiesteni protesteaza in fata Prefecturii pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie si a Laurei Codruta Kovesi. Evenimentul a fost anuntat pe Facebook.

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica seara, incepand cu ora 18,00, la Galati, dar si in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare si Craiova.

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, joi, referitor la revocarea sefei DNA ca atunci cand decapitezi o institutie care se apropie periculos de politicieni, "se numeste timorarea celor care vad ca seful se clatina pentru ca nu vrea sa cada la pace cu cei amenintati". "Ministrul Justiției cere revocarea…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca Uniunea ii cere demisia ministrului de Justitie, Tudorel Toader, dupa ce acesta a solicitat revocarea din functie a procurorului-sef al DNA Laura Codruta Kovesi.

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, vineri, la Slatina, ca nu va candida la nicio functie de conducere in PSD, la Congresul partidului care s-ar putea organiza in luna martie, transmite Mediafax. Paul Stanescu a declarat ca nici macar o functie de vicepresedinte nu-l mai intereseaza, astfel…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, face primele comentarii dupa ce Dorin Chirtoaca si-a anuntat demisia. Intr-o postare pe Facebook, Radu spune ca saluta acest gest si ca va continua sa-si respecte angajamentele pina vor fi finalizate alegerile. „Am vazut ca Dorin Chirtoaca și-a anunțat demisia. Salut…

- Fostul premier Victor Ponta a publicat, joi, o fotografie in care apare un document al DNA prin care se atesta faptul ca a fost audiat in calitate de martor. Ponta a scris pe pagina sa oficiala de pe reteaua de socializare Facebook ca a primit dovada scrisa a faptului ca a fost chemat ca martor la DNA…

- Victor Ponta arata ca a fost ca martor la DNA si sustine ca nu a facut niciun denunt penal impotrvia lui Liviu Dragnea, asa cum ilacuzase presedintele PSD. Ma mult, Ponta afirma ca Dragnea ar trebui sa-si dea demisia din functia de presedinte al PSD, dar spune ca este constient ca asta nu…

- „Darius Valcov nu stiu sa aiba vreo functie in partid. Nu are vreo condamnare definitiva si irevocabila. Si in Constitutie, pana la o hotarare definitva si irevocabila exista prezumtia de nevinovatie. Daca nici simplu membru n-are voie sa fie (in PSD – n.r.), haideti sa fim seriosi" Intrebat…

- Dragos Titea (secretar general al PSD Maramures) si-a dat demisia din functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Acesta afirma ca a luat decizia de a demisiona din motive personale. “Am luat azi decizia de a demisiona din functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Din…

- Ministrul britanic de externe Boris Johnson a discutat duminica, in Myanmar, cu omologul sau Aung San Suu Kyi cu privire la spinosul dosar al musulmanilor rohingya, relateaza AFP. Cei doi 'au discutat cu deschidere si prietenie despre ultimele evolutii din statul Rakhine, inclusiv…

- Compania americana Facebook a confirmat ca testeaza in prezent o functie prin care utilizatorii isi pot exprima dezacordul cu privire la anumite comentarii. Citeste si: Andrei Plesu RUPE TACEREA: Eseistul FACE LUMINA si arata cine sunt 'VINOVATII' pentru situatia din Romania Desi reprezinta…

- Valentin Riciu, fost consilier al ministrului Afacerilor Interne, a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca dosarele in care era cercetat au fost clasate, el primind deciziile de clasare din partea procurorilor la cateva zile dupa ce a anuntat ca si-a dat demisia din functie.

- Academicianul Mircea Dumitru a comentat pe pagina sa de Facebook, un articol de pe stiripesurse.ro, care titreaza „Uite demisia, nu e demisia: Mircea Dumitru, rectorul Universitatii Bucuresti, NU a demisionat din CNATDCU”. Dumitru a precizat ca are, cu aceasta ocazie, un exemplu potrivit pentru a deschide…

- Victor Ponta ii propune lui Dragnea sa isi dea demisia din Parlament in cazul in care nu va putea dovedi ca el este denuntatorul."Din respect pentru membrii si alegatorii PSD, trebuie sa lamurim definitiv acest lucru! Oamenii merita sa stie adevarul. Ii propun public sa procedam dupa cum…

- Dan Barna a scris vineri pe Facebook ca USR cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, argumentand ca acesta indeparteaza Romania de Uniunea Europeana, plasand tara noastra pe acelasi palier cu Polonia. Barna a mai scris ca afirmatia lui Melescanu potrivit careia "țara noastra respinge…

- Facebook va pune accentul pe informatiile locale difuzate in fluxul de stiri al utilizatorilor, modificare operata initial in SUA, apoi in alte tari, pentru a limita dezinformarea, transmite AFP.

- Pe internet a fost lansata o scrisoare de susținere a directorului Liceului „Mihai Eminescu” din Jimbolia, Adrian Petruț. Scrisoarea, semnata de Adrian Popa, din Jimbolia, directorul societații de caritate Blythswood Banat, este adresata inspectorului școlar general de Timiș Aura Danielescu. Directorul…

- Burleanu e sigur ca va caștiga din nou alegerile FRF: ”182 de membri ma susțin”. Presedintele in funcție a declarat ca 182 de membri ai federatiei si-au aratat sustinerea sa fie reales in functie la alegerile din 18 aprilie, iar numarul acestora continua sa creasca. In jur de 230 de membri cu drept…

- Un director de școala din Timiș și-a dat demisia, vineri, dupa ce a distribuit niște postari cu mesaje nepotrivite pe pagina sa de Facebook. Dascalul din Jimbolia a decis sa faca acest gest dupa ce a fost chemat la ISJ Timiș, pentru a da explicații.

- Ankara a contestat, joi, felul in care a prezentat Casa Alba o convorbire telefonica dintre presedintele Donald Trump si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan. Partea turca sustine ca americanii nu au reflectat fidel continutul discutiei celor doi lideri pe tema ofensivei Turciei in Siria.…

- Marius Nica a decis sa-si inainteze demisia din functia de ministru delegat pentru Fonduri Europene, dupa trei luni de mandat. Nica este unul dintre ministrii care si-au declarat sustinerea fata de fostul premier Mihai Tudose inainte ca acesta sa decida sa isi depuna demisia. El…

- Aplicația Instagram se transforma din ce in ce mai mult și atrage critici tot mai mari din partea utilizatorilor. Ceea ce inseamna ca nebunia devine și mai mare. Daca pe Instagram te simțeai mai “undercover”, fața de Facebook Messenger sau WhatsApp, care iți arata cand o persoana a fost ultima oara…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, iese la atac dupa amenințarile PSD la adresa lui Klaus Iohannis cu suspendarea. Acesta spune intr-o postare pe Facebook ca și-ar dori ca Iohannis „sa le dea una peste bot” și ii cere președintelui sa le transmita cum ar putea PNL sa-l ajute sa faca asta.„Cum…

- Consilierul municipal din partea Partidului Popular European din Moldova, Victor Lutenco, a anunțat in aceasta dimineața ca și-a depus cererea de demisie din Consiliul Municipal Chișinau. Anunțul a fost postat pe pagina sa de Facebook, dansul insa spune ca va continua sa se implice „cat va putea".

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat luni seara demisia din functie, urmand ca aceasta sa fie transmisa Administratiei Prezidentiale in cursul zilei de marti, se arata intr-un comunicat al Executivului remis redacției STIRIPESURSE.RO."Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat luni seara demisia din functie, urmand ca aceasta sa fie transmisa Administratiei Prezidentiale in cursul zilei de marti, se arata intr-un comunicat al Executivului remis Agerpres. 'Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie,…

- "Suntem la sediul PSD. Am venit sa va spunem ca ați intrecut orice limita. Suntem o țara, nu un experiment! Suntem cetațenii care va platesc salariile, nu victimele eterne ale hoțiilor voastre! PLECAȚI! ACUM!", a scris Corupția Ucide in dreptul clipului transmis de la fața locului. Premierul…

- Fostul președintel, Traian Basescu a reacționat pe Facebook, imediat dupa ce Mihai Tudose a anunțat ca iși da demisia ca urmare a pierderii sprijinului politic, și l-a numit pe Liviu Dragnea ”un decreierat bolnav de putere”. Basescu spune ca Liviu Dragnea, prin deciziile sale de a schimba guvernele…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose, amintind de faptul ca nu a votat acest Executiv. ”Sunt PERFECT împacat cu mine însumi! În data de 26 iunie, spuneam ca NU voi vota un Guvern PSD cu Mihai Tudose premier! Și NU l-am votat! ...Unii…

- 'Particip astazi la CExN, toti liderii judeteni participa la aceasta sedinta, si merg acolo doar cu ganduri de pace si de unitate pentru partid. Sustinem partidul pentru ca asa am castigat alegerile, cu unitate', a precizat Marian Mina, pentru Agerpres. De asemenea, el a spus ca nu stie daca,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, nu si-a prezentat demisia din functie si a precizat joi seara, intr-o declaratie de presa, ca ministrii pot fi retrasi doar de forurile statutare ale coalitiei de guvernamant. "Guvernul este unul politic, iar ministrii sunt nominalizati si validati…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri ca,"daca va fi lasata", Carmen Dan isi va da demisia din functia de ministru al Afacerilor Interne. "Domnia sa si-a exprimat luni, incepand de luni ca e dispusa sa-si dea demisia. Eu i-am spus ca in momentul asta, eu cred ca i-o accept, daca si-o da.…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, un parlamentar cunoscut pentru criticile aspre aduse protestatarilor #Rezist, a anunțat ca va candida la președinția României, în 2019, oricare ar fi decizia partidului."Va spun ca eu voi face exact ce am spus în urma cu câteva…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, în sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. „Comitetul Executiv National de mâine, daca ar fi reprezentativ…

- Catalin Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, programata luni, este un moment bun de bilant pentru primul an de guvernare si ca ar fi necesara o evaluare a liderului partidului, Liviu Dragnea. "Comitetul Executiv National de maine (luni…

- Adriana Bahmuteanu nu mai lucreaza la Antena Stars. Vedeta a facut chiar ea anuntul pe pagina de Facebook, unde a explicat ca a incetat colaborarea cu postul de televiziune din Baneasa, unde lucra de multi ani. Bruneta si-a motivat decizia printr-un mesaj pentru fanii sai.

- "Ii mulțumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea deosebita depusa in Guvernul Romaniei! RadarulPadurilor, Codul silvic, diminuarea defirișarilor ilegale, toate acestea și multe altele nu ar fi fost posibile fara implicarea doamnei ministru! Propunerea pentru noul ministru…

- Bono, liderul formatiei irlandeze rock U2, care a luat apararea lui Aung San Suu Kyi pe vremea cand aceasta s-a aflat in arest la domiciliu in urma unei decizii a juntei militare birmana, a cerut demisia acesteia ca urmare a crizei legate de minoritatea musulmana rohingya din Myanmar, informeaza…