- Presedintele Myanmarului, Htin Kyaw, care s-a aflat in umbra liderei de facto Aung San Suu Kyi, a demisionat miercuri, la aproape doi ani de la preluarea mandatului, intr-un moment sensibil pentru tara sa, acuzata de epurare etnica, relateaza AFP si dpa. "Presedintele Htin Kyaw a cerut pe 21 martie…

- Igor Dodon a fost printre primii președinți care s-au grabit sa-l felicite pe Vladimir Putin pentru victoria inregistrata la alegerile prezidențiale de duminica . Președintele Republicii Moldova l-a felicitat pe Putin printr-o postare scrisa in rusa pe contul sau de Facebook. ”Il felicit din tot sufletul…

- Ministrul Justitiei din Republica Moldova, Alexandru Tanase, si-a anuntat, duminica dimineata, demisia, prin intermediul unei postari pe Facebook, in urma scandalului vizavi de interceptarea unei discutii telefonice pe care ar fi avut-o cu Veaceslav Platon.Citește și: Liviu Pleșoianu ACUZA:…

- Ministrul Justiției Alexandru Tanase a anunțat astazi, pe pagina sa de Facebook, ca-și va da demisia din actualul Guvern. Potrivit lui Tanase, a acceptat aceasta funcție pentru a promova reforme pe domeniul justiției fiind conștient de complexitatea și dificultatea acestora.…

- Liderul PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, ca nu va candida pentru niciuna din functiile de conducere a PSD, dar la Congresul din 10 martie il va sustine pe presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Marian Oprisan, pentru o functie de vicepresedinte. "Nu am intentionat…

- “Daca Michel Barnier, negociatorul sef al Comisiei Europene pentru Brexit, va ajunge seful Comisiei Europene in 2019, cele mai mari sanse la sefia Consiliului European are Klaus Iohannis”, au explicat sursele citate. Aceste doua pozitii sunt de regula negociate politic din timp iar rezultatul final…

- Site ul MJ nu fucționeaza de mai bine de 14 ore Judecatorului Horațius Dumbrava, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, i se pare suspect faptul ca raportul in baza caruia ministrul Justiției, Tudorel Toader, a formulat propunerea de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi, nu…

- Danilet: "Vad pe unii ce se dau specialiști in legile justiției; Singura autoritate a statului care gestioneaza cariera magistratilor este CSM" Implicarea institutiilor politice in numirea sau revocarea magistratilor trebuie sa tina seama de avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM),…

- Un protest fata de propunerea ministrului Justitiei Tudorel Toader de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este anuntat pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. Manifestatii au fost convocate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti si in alte orase…

- Administratia Prezidentiala va face o analiza aprofundata a raportului Toader Presedintele Klaus Iohannis a reluat pe Facebook mesajul de sustinere pentru Laura Kovesi, reiterand faptul ca raportul Toader nu este clar si va fi analizat de departamentele de specialitate ale Administratiei Prezidentiale.…

- "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti. Ne-a facut sa credem ca poate fi chiar un Ministru al Justitiei, un om rational care nu va ceda presiunilor cohortei de pesedisti care asteapta cu sufletul la gura caderea celui mai eficient bastion al luptei anticoruptie.…

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat ca Tudorel Toader a demonstrat ca este un “avocat pledant al penalilor”, iar mobilizarea “energiilor pro-europene” pentru a mentine un stat de drept in Romania este necesara. “Tudorel Toader, demisia!! Sunteti, domnule Toader, o rusine pentru Romania!…

- Primirea magistratilor va avea loc la ora 15,00, potrivit agendei sefului statului. Anul trecut, presedintele Klaus Iohannis le cerea noilor absolventi ai INM sa reziste presiunilor venite din partea politicienilor, subliniind ca acestia sunt vremelnici intr-o functie de decizie. Iohannis…

- Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a luat act luni de suspendarea din functie a procurorului Mihaiela Moraru Iorga, ca urmare a trimiterii sale in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual. Pe 8 februarie, procurorul Mihaiela Moraru Iorga, din cadrul…

- Dorin Chirtoaca a anuntat vineri - intr-o conferinta de presa - ca isi da demisia din functia de primar general al municipiului Chisinau in semn de protest si a cerut organizarea de alegeri anticipate, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md.

- In cursul zilei de ieri, pana sa se anunțe decizia CEX-ului PSD privind soarta secretarilor de stat, un controversat demnitar din Ministerul Transporturilor și-a anunțat deja demisia pe Facebook....

- Ministrul britanic de externe Boris Johnson a discutat duminica, in Myanmar, cu omologul sau Aung San Suu Kyi cu privire la spinosul dosar al musulmanilor rohingya, relateaza AFP. Cei doi 'au discutat cu deschidere si prietenie despre ultimele evolutii din statul Rakhine, inclusiv…

- Fost consilier al ministrului afacerilor interne, Valentin Riciu, a postat, pe contul sau de Facebook, documentele care dovedesc ca dosarele in care era cercetat au fost clasate. El a primit deciziile de clasare din partea procurorilor la cateva zile dupa ce a anuntat ca a demisionat din funcția de…

- Facebook testeaza introducerea unei noi funcții. Butonul de “Downvote” va putea fi folosit de utilizatori pentru a-și exprima dezacordul fața de anumite comentarii dar nu putea fi folosit și in cazul link-urilor. Facebook testeaza introducerea unui buton de “Downvote” pentru ca utilizatorii sa iși poata…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat pregatit miercuri sa recunoasca specificul Corsicai, dar s-a opus celorlalte revendicari ale nationalistilor la putere in insula din Mediterana, relateaza France Presse. Intr-un discurs mult asteptat la Bastia, seful statului s-a declarat 'favorabil…

- ”Am observat ca refuzul meu de a participa la UM Digi 24, la o dezbatere despre statul paralel, a fost urmat de o serie de atacuri care au depașit cu mult cadrul jurnalistic normal. Imi rezerv dreptul de a da un scurt drept la replica ce se vrea a fi și o explicație a ceea ce este statul de drept,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, Alexandru Oprea, a demisionat din functie, dupa ce organizatia judeteana a PSD i-a retras sprijinul politic, decizia fiind luata cu 26 de voturi „pentru”, a anuntat, vineri seara, Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dambovita. Totodata, social-democratii…

- Fosta sportiva Laura Badea a demisionat, miercuri, din functia de presedinte al Federatiei Romane de Scrima, ea invocand probleme grave de sanatate. Badea, fosta campioana olimpica, mondiala și europeana, si-a anuntat demisia in sedinta de miercuri a Comitetului Executiv al forului. Acest…

- Presedintele Curtii Constitutionale din Republica Moldova, Tudor Pantaru, si-a depus demisia din functie miercuri, 31 ianuarie. Potrivit unui comunicat de presa emis de institutie, judecatorul a demisionat din proprie initiativa.

- Facebook va pune accentul pe informatiile locale difuzate in fluxul de stiri al utilizatorilor, modificare operata initial in SUA, apoi in alte tari, pentru a limita dezinformarea, transmite AFP.

- Directorul artistic al Operei din Iasi, Cosmin Marcovici, si-a dat demisia. El a facut anuntul pe Facebook. "Dragii mei. Astazi 29.01.2018 mi-am prezentat DEMISIA din functia de Director General Adjunct al Operei Nationale Romane Iasi. Multumesc colegilor pentru sustinere si pentru toate lucrurile frumoase…

- Un director de școala din Timiș și-a dat demisia, vineri, dupa ce a distribuit niște postari cu mesaje nepotrivite pe pagina sa de Facebook. Dascalul din Jimbolia a decis sa faca acest gest dupa ce a fost chemat la ISJ Timiș, pentru a da explicații.

- Dupa dezvaluirile aparute in investigațiile din Gazeta Sporturilor, ministrul Tineretului și Sportului Marius Dunca a demisionat din funcție, anunța sursele ziarului. Astazi de la ora 11.00, are loc sedinta Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, in care va fi decisa componenta noului guvern Marius…

- Cercetarile in acest dosar de nerespectarea regimului armelor și munițiilor au fost incepute de polițiștii doljeni in ianuarie 2015, dupa ce un barbat din comuna Salcuța a sesizat faptul ca Andrei Marinescu a postat pe o rețea de socializare un filmuleț in care apare tragand cu pușca, deși nu are…

- Marius Nica a decis sa si inainteze demisia din functia de ministru delegat pentru Fonduri Europene, dupa trei luni de mandat, in care MDRAPFE a semnat contracte de finantare in valoare totala de peste 4 miliarde euro, informeaza un comunicat al MDRAPFE. In plus, in aceasta perioada au fost lansate…

- Aplicația Instagram se transforma din ce in ce mai mult și atrage critici tot mai mari din partea utilizatorilor. Ceea ce inseamna ca nebunia devine și mai mare. Daca pe Instagram te simțeai mai “undercover”, fața de Facebook Messenger sau WhatsApp, care iți arata cand o persoana a fost ultima oara…

- „Sa va fie rușine pentru modul in care va bateți joc de oamenii care v-au ales! UNLIKE de la mine!”, este unul dintre mesajele pe care Iohannis le-a primit pe pagina rețelei de socializare. Altcineva scrie: „Rușine domnule președinte! Va complaceți in colaca morala a unui partid fara scrupule și…

- Valentin Riciu a demisionat din functia de consilier al lui Carmen Dan. Decizia a fost anuntata de Riciu pe pagina sa de Facebook si vine dupa ce s-a aflat ca este cercetat in trei dosare. „Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situația mea…

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, a demisionat dupa ce numele lui a aparut in scandalul politistului pedofil. "Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este lamuritor.…

- Liviu Dragnea și Mihai Tudose ”se joaca de-a doamna Carmen Dan”, scrie pe Facebook fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu. Redam postarea lui Traian Basescu: ”Despre criza din PSD! Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a doamna Carmen…

- Informații bomba și decapitari la varful poliției in cazul polițistului pedofil! Nicu Dragos Orlando, seful Politiei Capitalei, si adjunctul sau au demisionat din functie, vineri seara, dupa scandalul declansat ca urmare a arestarii politistului acuzat de pedofilie. Acesta a fost imputernicit in funcție…

- "Consider oportun ca structurile care iau astfel de decizii, sa le ia ca urmare a unor consultari care vor avea loc la finalul acestei luni", a spus Negrescu, referitor la o posibila remaniere guvernamentala.Intrebat daca exista formate tabere in PSD si el in care dintre acestea este, Victor…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, un parlamentar cunoscut pentru criticile aspre aduse protestatarilor #Rezist, a anunțat ca va candida la președinția României, în 2019, oricare ar fi decizia partidului."Va spun ca eu voi face exact ce am spus în urma cu câteva…

- „Miniștrii numiți azi sunt lipsiți de legitimitatea cuvenita și vor intra in funcție cu prezumția vinovației pentru modul in care au fost investiți. Dar și pentru modul in care s-au manifestat in celelalte guvernari corupte". Declarațiile aparțin președintelui Igor Dodon și au fost facute intr-o postare…

- Propunerea pentru conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, dupa ce Doina Pana a demisionat, va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, care va fi convocat zilele urmatoare, a anuntat liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, pe Facebook. „Ii multumesc doamnei ministru Doina…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza France…