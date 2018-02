Preşedintele Moldovei: „Unirea cu România înseamnă război civil” Unirea pentru care militeaza o parte dintre cetatenii Republicii Moldova inseamna razboi civil, a declarat joi seara presedintele prorus Igor Dodon in cadrul emisiunii ''Acces direct" de la NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV, avertizand ca va recurge la ''toate caile legale'' pentru a nu permite lichidarea statalitatii moldovenesti, relateaza vineri portalul Deschide.md.



''Poate ca cineva provoaca acestui lucru intentionat? Poate celor de la guvernare le este convenabil un astfel de scenariu? Pentru ca ei inteleg ca pierd alegerile (parlamentare) in toamna si… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Afirmatia a fost facuta in cadrul emisiunii 'Acces direct' de la NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV, Dodon avertizand ca va recurge la 'toate caile legale' pentru a nu permite lichidarea statalitatii moldovenesti, relateaza vineri portalul Deschide.md. 'Poate ca cineva…

- A noua localitate din Republica Moldova și-a oficializat, în mod simbolic, dorința de Unire cu România. Este vorba de satul Gotești din raionul Cantemir, care a semnat, ieri, 1 februarie, o Declarație de Unire cu patria-mama, transmite deschide.md Potrivit documentului, semnat…

- In opinia presedintelui Igor Dodon, Consiliul Suprem de Securitate trebuie sa ia ''atitudine cu privire la actiunile indreptate impotriva suveranitatii, independentei si integritatii teritoriale a Republicii Moldova''.Reactia sefului statului survine in urma unor declaratii simbolice de…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, a informat miercuri Radio Chisinau. In opinia presedintelui Igor Dodon, Consiliul Suprem de Securitate trebuie…

- Dupa alegerile parlamentare din anul curent, Partidul Democrat va fi pilon de guvernare si va discuta cu toti cei care vor intra in Parlament. Declaratia a fost facuta de presedintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, in carul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul de televiziune TVR…

- Deja șaspte sate din Republica Moldova au semnat un document, care simbolizeaza Unirea cu Romania. Aceasta declarație a fost semnata intai de satele Parcova și Fantana Alba in data de 24 ianuarie, de ziua Micii Uniri.

- Celebrarea Centenarului Marii Uniri nu inseamna doar spectacole omagiale și comunicari științifice pe bani publici. Sau nu ar trebui sa insemne doar atat. Anul 2018 ar trebui sa fie un moment in care statul roman, oamenii cu adevarat de meserie dintre istorici, diplomații, presa, cata mai exista ea,…

- Dupa comuna Parcova din raionul Edineț, înca trei localitați din Republica Moldova au votat o Declarație de unire cu România. Este vorba despre satul Feștelița din raionul Ștefan Voda și Bardar și Ruseștii Noi din raionul Ialoveni. Votul a fost dat pe 24 ianuarie, de Ziua Principatelor…

- Dupa ce Legislativul de la Moscova a adoptat o declarație prin care condamna modificarile la Codul Audiovizualului din Republica Moldova, menite sa interzica retransmiterea stirilor si a emisiunilor politice din Federaia Rusa, un grup de deputati moldoveni din majoritatea parlamentara a inregistrat…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat marti, 23 ianuarie, o Declaratie de unire cu Romania. Documentul a fost adoptat de catre primarul comunei Parcova, raionul Edinet, Marcel Snegur, si catre de consilierii locali.

- Duma de Stat a Adunarii Federale a Federației Ruse intenționeaza sa adopte astazi o declarație „cu privire la inadmisibilitatea discriminarii presei ruse in Republica Moldova”. Proiectul de document prevede, printre altele, continuarea examinarii chestiunii cu privire la posibilitatea de a schimba condițiile…

- Partidul Liberal va accede în urmatorul Parlament. Declarația a fost facuta de liderul PL, Mihai Ghimpu, în cadrul emisiunii „Sfatul Țarii” de la postul de televiziune 10tv. Liderul liberalilor spune ca PL va obține voturi și pe listele de partid, dar și în circumscripțiile…

- Institutiile de investigatii din Republica Moldova tergiverseaza procesul de investigare a furtului miliardului. Totodata, guvernarea intarzie sa convina cu compania Kroll pe masurile de recuperare a mijloacelor financiare. Declaratia a fost facuta de presedinta Partidului Actiune si Solidaritate, Maia…

- Duma de Stat a Federației Ruse a prezentat un proiect de Declarație a deputaților privind inadmisibilitatea „discriminarii” mass-media rusești în Moldova, transmite „RIA Novosti” citata de paginaderusia.ro. Despre Declarația în cauza se menționeaza în…

- Președintele Igor Dodon nu exclude faptul ca ar putea fi primul pe lista electorala a Partidului Socialiștilor la alegerile parlamentare de anul curent. Declarația a fost facuta de șeful statului în cadrul emisiunii „Important” de la postul de televiziune TVC21, transmite IPN.…

- Doctorii formați în Republica Moldova au puține cunoștințe în ceea ce ține de consilierea psihologica și de legislația medicala. Declarația a fost facuta de profesorul universitar Rodica Grama în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune…

- Presedintele UDMR, despre declaratia lui Tudose: M-a socat, sa o retraga, astept scuze Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutul Secuiesc si sa isi ceara scuze, adaugand ca aceasta l-a socat si ca este inaceptabila.…

- ”La nivelul ANAF au fost dispuse toate masurile organizatorice necesare in vederea asigurarii realizarii procesului de depunere si prelucrare facila si rapida a formularului 600”, anunta ANAF, intr-un comunicat. Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul Formularului 200 ”Declaratie privind…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova se pronunța categoric impotriva unei noi tentative a majoritații de la guvernare de a captura puterea absoluta și de a suspenda președintele ales de popor al Republicii Moldova, prin intermediul Curții Constituționale de "buzunar".

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a decis din nou suspendarea temporara președintelui Igor Dodon din funcție, pentru ca Guvernul sa poata numi in funcție noii miniștri, propuși de Partidul Democrat. Igor Dodon este liderul socialiștilor pro-Moscova, iar Partidul Democrat duce o politica pro-UE,…

- Un tricolor romanesc, cu o lungime de 100 de metri, a fost intins duminica de la un mal la altul al Prutului de-a lungul unui pod feroviar,in prezent dezafectat, care face legatura intre localitatea vasluiana Falciu si orasul Cantemir din Republica Moldova, dand start astfel seriei de manifestatii…

- Președintele Igor Dodon a spus ca, la inceputul anului 2018, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, urmeaza sa viziteze Republica Moldova. Declarația a fost facuta in cadrul unui interviu pentru postul de televiziune NTV-Moldova. "Situația din prezent este așa, ca relațiile dintre Moldova și Rusia…

- Explozia care a avut loc aseara intr-un supermarket din Sankt Petersburg a fost comisa de un terorist. Declarația a fost facuta de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la Moscova, in cadrul unei ceremonii de decorare a militarilor care au luptat in Siria.

- Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, declarat persona non grata in Republica Moldova, susține ca experimentul privind tehnologia respirației lichide, efectuat pe un caine, a fost criticat de „coloana a cincea” și de „publicul slab educat”. Declarația a fost facuta de vicepremier in direct pe postul tv…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a precizat ca daca avea puterile necesare, Traian Basescu ar fi fost declarat persona non-grata. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a scris pe contul sau de socializare ca daca avea puterile necesare el l-ar fi declarat pe Traian Basescu persona…

- Noul guvern propus astazi inseamna o implicare mai puternica a reprezentaților PPEM in actul guvernarii, o asumare foarte importanta a responsabilitații pe domeniul integrarii europene, un domeniu strategic național. Declaratia ii apartine vicepresedintelui Parlamentului Iurie Leanca si a fost facuta…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene din Republica Moldova anunța ca a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a Ambasadorului R.Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata.

- Republica Moldova intra in perioada in care are și mai multe posibilitați pentru dezvoltare. Declarația a fost facuta de ambasadorul Uniunii Europene in Moldova, Peter Michalko, in cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune TV8. Oficialul european spera ca in timpul mandatului pe care il…

- Igor Dodon este un președinte nefrecventabil pentru ca de când este în fruntea statului Republica Moldova nu a avut nicio vizita importanta din partea unor soli, diplomați sau șefi de stat. Declarația a fost facuta de directorul executiv IDIS „Viitorul”, Igor Munteanu, în…

- Nici nu a facut bine Vladimir Putin anunțul ca va mai candida o data la președinția Rusiei, ca responsabilii cu propaganda de la Moscova au pus de o expoziție in care marele șef de la Kremlin este prezentat ca Superman, jucator de hochei, prieten al animalelor, pilot de avioane sau Mos Craciun.

- În ceea ce privește independența judecatorilor din Republica Moldova, mai este înca multe de facut. La acest capitol actualmente este importanta îmbunatațirea situației. Declarația a fost facuta de ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, Peter Michalko, în…

- Dupa ce Igor Dodon a declarat ca nu va promulga „in niciun caz” proiectul de lege privind combaterea propagandei ruse din Republica Moldova, Partidul Democrat, care a fost și autor al proiectului, susține ca decizia lui Dodon este inca un gest populist și o manifestare a dragostei fața de Federația…

- Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, indeamna Procuratura Generala sa deschida un dosar penal pe numele liderului PL, Mihai Ghimpu. Declarația a fost facuta dupa ce liderul liberal a propus declararea anului 2018 in Republica Moldova drept anul Unirii, anunța NOI.md. Ghimpu a mai propus…

- Circumscripțiile electorale au fost trasate astfel încât la urmatoarele alegeri parlamentare, care vor avea loc în anul 2018, sa câștige Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Declarația a fost facuta de președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, în cadrul…

- Europarlamentarul și co-presedintele Comitetului Parlamentar de Asociere UE – R. Moldova, Andi Cristea, considera ca Uniunea Europeana pune, uneori, „hipercondiționalitați” R. Moldova, iar colegii sai din alte grupuri politice europene „s-au urcat cu picioarele pe R. Moldova”. Declarația a fost facuta…

- Acordul de Asociere pe care il are Republica Moldova cu Uniunea Europeana constituie actualmente un impediment pentru a deveni membru cu drepturi depline in Uniunea Economica Eurasiatica (UEE). Declarația a fost facuta de ministra pe principalele direcții integraționiste si macroeconomie a Colegiului…

- Liderul PAS, Maia Sandu, a declarat miercuri, 29 noiembrie, ca Vlad Plahotniuc foloseste aceleasi metode ca si Vladimir Putin atunci cand e vorba de modul de administrare a tarii. Potrivit ei, presedintelui PDM nu-i convine ca Republica Moldova sa devina un stat european, pentru ca el ar prefera un…

- Conflictul transnistrean este departe de a fi solutionat. Este nevoie ca moldovenii sa aiba o atitudine mai critica fata de actiunile guvernantilor si fata de scenariile lor privind solutiile posibile. Declaratia a fost facuta de catre Oazu Nantoi, unul dintre autorii cartii „Romania si Republica Moldova…

- Republica Moldova are șansa sa redevina un campion al Parteneriatului Estic, dar acest lucru presupune un angajament sporit, o mai mare responsabilitate și o mai mare seriozitate in a implementa legile, unele dintre ele foarte bune, care sint adoptate in Parlament. Declarația a fost facuta de catre…

- S-a terminat perioada podurilor de flori și a venit vremea faptelor concrete și pragmatice, spune europarlamentarul PPE și scriitorul Traian Ungureanu intr-un interviu pentru 10TV, acordat la Bruxelles, scrie infoprut.ro. Europarlamentarul vede implicarea politica a Romaniei in Republica Moldova mult…

- Republica Moldova sustine eforturile de dezvoltare a cooperarii in cadrul initiativei „Un Circuit, un Drum” si incurajeaza promovarea parteneriatelor care permit statelor din regiune sa obtina beneficii in urma globalizarii economice. Declaratia a fost facuta luni, 27 noiembrie, de catre prim-ministrul…

- "An de an, pe 3 octombrie, Presedintele Iohannis serbeaza, alaturi de comunitatea germana din Romania, in curtea Ambasadei Germaniei la Bucuresti, Ziua Nationala a Germaniei. Aceasta data marcheaza Ziua Reunificarii Germaniei de Est cu Germania de Vest, dupa ce natiunea germana a fost divizata, fara…

- Republica Moldova ramane ferma in realizarea reformelor și a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de premierul Pavel Filip, in cadrul ședinței plenare a Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles.

- In perioada 2014-2020, Republica Moldova poate accesa de la 610 milioane pana la 740 de milioane de euro suport financiar din partea Uniunii Europene. Declarația in acest sens a fost facuta de ambasadorul Uniunii Europene, Peter Michalko, in cadrul emisiunii Fabrika.

- Fostul presedinte scrie, luni, pe Facebook, ca in urma cu o zi s-a aflat la Cahul, in Republica Moldova. "Duminica, m-am aflat la Cahul, in Republica Moldova. Curentul unionist devine tot mai puternic in stanga Prutului. Mesajul meu: “in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au…

- Traian Basescu spune, in urma unei vizite avute la Cahul, ca și peste Prut, curentul unionist este tot mai puternic. Fostul șef al statului mai precizeaza și ca “in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au nevoie de Unire”. Traian Basescu a fost prezent la finalul saptamanii la o intalnire la Cahul,…

- "Duminica, m-am aflat la Cahul, in Republica Moldova. Curentul unionist devine tot mai puternic in stanga Prutului. Mesajul meu: «in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au nevoie de Unire. Nu putem trai la nesfarsit despartiti de deciziile lui Stalin si Hitler, consfiintite prin pactul ticalos…

- Acțiunea de plantare a primei serii de stejari, in cadrul Parcului Memoriei Naționale – Marașești – RoMandria, va debuta pe data de 18 noiembrie, sambata viitoare, la Marașești. Consiliului Județean Vrancea a aprobat, ieri, in ședința extraordinara, demararea Proiectului Parcul Memoriei Naționale ”Stejarii…

- Partidul Acțiune și Solidaritate își pastreaza toate opțiunile deschise pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în anul 2018. Declarația a fost facuta de președinta PAS, Maia Sandu, în cadrul emisiunii „Geopolitica” de la postul de televiziune Noroc TV, transmite…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) ar intruni jumatate din numarul total de voturi in cazul unor alegeri anticipate și doar doua alte formațiuni politice - Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidul Democrat (PDM) - ar mai putea accede in parlament, potrivit unui sondaj dat…