Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a anuntat duminica, 2 decembrie, in cadrul unui eveniment de totalizare a Anului lui Stefan cel Mare si Sfint, ca a semnat un decret „privind sarbatorirea aniversarii a 660-a de la formarea Tarii Moldovei”, iar sarbatoarea respectiva „va fi una dintre cele mai importante in 2019”.

- Igor Dodon a ținut un discurs in fața parlamentarilor ruși și s-a intalnit cu Veaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat, in prima parte a zilei. ”Am subliniat interesul comun in ce privește restabilirea relatiilor plenare de prietenie si parteneriat intre statele noastre pe toate dimensiunile,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a inceput miercuri o vizita de doua zile in Republica Moldova, unde a fost primit cu mare fast de catre omologul sau moldovean, Igor Dodon, care cu aceasta ocazie si-a exprimat dorinta ca sabia lui stefan cel Mare sa fie trimisa la Chisinau, in contextul in…

- “Atrag atenția asupra unui fapt grav: este inacceptabila tendința unor membri ai Parlamentului European de a face din Romania o ținta de campanie electorala, un mijloc catre un scop politic personal, legat de alegerile europene viitoare. Romania este o țara stabila, in care legile sunt respectate, iar…

- Controverse in jurul accidentului in care a fost implicat duminica Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova. In vreme ce Dodon a transmis inca de duminica seara ca a iesit din spital si nu are nicio problema de sanatate in urma accidentului, un important politician din partidul sau spune ca lucrurile…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este internat in spital dupa ce masina sa a fost implicata intr-un accident, informeaza duminica site-ul Deschide.MD. Potrivit sursei, masina presedintelui s-a rasturnat la Strajeni. Presedintele si soferul sau au fost internati in spital. In…