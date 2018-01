Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a decis astazi ca președintelui Igor Dodon sa-i fie suspendate atribuțiile de numire a noilor miniștri, prerogativa urmând sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu sau premierului Pavel Filip scrie DESCHIDE.MD. Amintim ca Igor Dodon a semnat demisiile…

- Dodon considera ca acestia sunt lipsiti de profesionalism si au dat dovada de oportunism. Pe lista propunerilor se afla fosti ministri, precum Iurie Leanca sau Andrei Galbur. Potrivit Constitutiei, presedintele Republicii Moldova are voie sa respinga o singura data candidaturile propuse…

- Președintele Igor Dodon a respins repetat candidaturile propuse de premierul Pavel Filip pentru funcțiile de miniștri. Este vorba despre cinci noi ministri si doi vicepremieri. Printre ei se numara nume sonore precum Iurie Leanca, Alexandru Tanase si Chiril Gaburici.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a respins candidaturile la functiile de ministri si de vicepremieri, propuse marti, 19 decembrie, la un briefing de presa de catre liderul PDM Vlad Plahotniuc. Într-o postare pe o retea de socializare, seful statului a scris ca reieșind din jurisprudența…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, a criticat decizia conducerii PDM de a numi oameni noi la sefia mai multe ministere. Politicianul considera ca Alexandru Tanase, Iurie Leanca si Chiril Gaburici ar fi trebuit sa faca puscarie, dar nu sa fie numiti in functii guvernamentale.

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a anuntat marti, 19 decembrie, despre initierea remanierilor in Guvernul de la Chisinau. Democratul a precizat ca se doreste formarea unei echipe de tehnocrati in Executiv. Potrivit presedintelui PDM, sapte nume noi se vor regasi in Cabinetul de Ministri, printre cele mai…

- Președintele Igor Dodon a ramas vineri temporar fara atribuția de numire a ministrului Apararii, dupa ce a refuzat de doua ori cererea premierului Pavel Filip de a semna decretul prin care in acest post era numit Eugen Sturza, motiv pentru care Curtea Constituționala a apreciat ca șeful statului…

- Candidatul majoritatii parlamentare la functia de ministru al Apararii, Eugen Sturza, a depus marti, 24 octombrie, juramantul pentru investirea in functie. Evenimentul a avut loc la Resedinta de Stat a Republicii Moldova, insa nu in fata presedintelui Igor Dodon, dar in fata sefului Legislativului,…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a constatat vineri ca exista circumstante care justifica instituirea interimatului functiei de presedinte al Republicii Moldova in cazul numirii lui Eugen Sturza la functia de ministru al Apararii, urmand ca acesta sa fie numit in functie prin decret de presedintele…

- Saptamana aceasta a fost marcata de un sir de evenimente politice. Curtea Constitutionala a pus ieri punct unui conflict aparut intre Presedintie si Guvern. Andrian Candu sau Pavel Filip au dreptul sa semneze decretul de numire a noului ministru al Apararii.

- Curtea Constituționala a decis vineri ca președintele Parlamentului sau premierul vor putea semna, în locul președintelui Igor Dodon, numirea noului ministru al apararii. Curtea a fost sesizata de guvern joi, pentru a constata îndeplinirea circumstantelor care justifica instituirea interimatului…

- Curtea Constituționala a satisfacut astazi solicitarea Guvernului privind instituirea interimarului funcției de președinte, informeaza NOI.md. Dupa citeva ore de deliberari, Curtea a dispus preluarea atribuției constituționale a președintelui privind numirea ministrului apararii, de catre spicherul…

- Curtea Constituționala (CC) va examina astazi sesizarea depusa de catre Guvern privind constatarea circumstanțelor care justifica instituirea interimatului funcției de președinte al Republicii Moldova. Ședința va începe la 12:00. Amintim ca ieri, Guvernul a expediat o sesizarea…

- Blocajul instituțional provocat de Președintele Igor Dodon în legatura cu aprobarea candidaturii lui Eugen Sturza la funcția de Ministrului Aparari, a determinat Guvernul sa se adreseze la Curtea Constituționala. Astfel, cabinetul de miniștri s-a întrunit astazi într-o ședința…

- Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, a anuntat miercuri ca joi ar putea fi declansate procedurile pentru declararea interimatului functiei de sef al statului, informeaza site-ul Deschide.md. Declararea interimatului urmeaza deciziei Curtii Constitutionale conform careia…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a declarat ca decizia emisa marti de Curtea Constitutionala - privind situatia de 'imposibilitate temporara' a sefului statului de a-si exercita atributiile daca refuza numirea unui ministru propus de premier - a fost interpretata gresit,…

- Președintele Igor Dodon a criticat guvernarea și Curtea Constituționala pentru decizia de marți de a-l înlatura și mai mult din procesul de numire a miniștrilor, spunând ca echivaleaza cu „uzurparea puterii în stat”. Reacția lui a survenit imediat dupa ce Curtea Constituționala…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis, marți, ca președintele Igor Dodon este obligat sa accepte propunerea premierului pentru un post de ministru, în caz contrar președintele putând fi suspendat, relateaza presa locala citata de Agerpres. În replica, președintele…

- Președintele Igor Dodon amenința membrii Curții Constituționale, dupa ce magistrații au constatat ca șeful statului încalca Legea suprema, prin refuzul de numire a candidatului propus de Guvern pentru funcția de ministru al Apararii. „Curtea Constituționala poate interpreta…

- Respingerea de catre președinte a candidaturii propuse de premier la funcția de ministru al apararii reprezinta o obstrucționare deliberata a procesului legal și o sfidare a Constituției. Constatarea aparține Curții Constituționale, care s-a expus astazi asupra sesizarii depuse de premierul Pavel Filip…

- (update 15:45) Curtea a decis ca președintele nu are drept de veto in numirea in funcție al unui ministru propus de premier. Remanierile din Guvern se fac in Executiv, iar daca președintele refuza o candidatura și pentru a doua oara, este un lucru formal. Prin urmare, Curtea constata ca refuzul președintelui …

- Liderul Partidului Popular European din Moldova (PPEM), Iurie Leanca, considera ca saptamana viitoare Curtea Constituționala (CC) va examina sesizarea Guvernului in ceea ce privește propunerea repetata a candidaturii lui Eugen Sturza pentru funcția de ministru al Apararii, iar ulterior formațiunea pe…