Stiri pe aceeasi tema

- 150 dintre cele mai importante premiere istorice, culturale, tehnice sau medicale cu care Timisoara si Banatul se pot mandri sunt reunite in cadrul unei interesante expozitii care are loc in perioada urmatoare la Galeria Mansarda a Facultatii de Arte si Design din Timisoara. Initiativa apartine Societatatii…

- Un martor la procesul liderului cartelului drogurilor din Sinaloa, Joaquin "El Chapo" Guzman, a declarat marti ca a platit o mita de milioane de dolari unui subaltern al presedintelui ales a mexicului Andres Manuel Lopez Obrador in 2005, relateaza Reuters.

- Regiunea Paris va lansa o flota numeroasa de biciclete electrice in cadrul unei scheme finantata de stat menita sa-i convinga pe navetisti sa pedaleze pana la locul de munca si sa se reduca astfel traficul si poluarea, relateaza Reuters. Incepand din septembrie 2019, Ile-de-France Mobilites (IDFM),…

- Ministrul roman al Justitiei Tudorel Toader a declarat ca va decide in curand asupra viitorului procuror general, cel vizat – Augustin Lazar – fiind „ultima figura importanta a unui proces anticoruptie apreciat pozitiv la Bruxelles“. Lazar are in subordine aproximativ 2.500 de procurori, inclusiv…

- Parlamentul din Kosovo, teritoriu din Balcani ce se bazeaza pe trupele NATO pentru a-i asigura protectia, a aprobat joi crearea unei armate nationale, desi minoritatea sarba sustine ca masura este ilegala, relateaza Reuters. Deputatii sarbi, sustinuti de Belgrad, care nu recunoaste independenta Kosovo,…

- Fundația pentru o Societate Deschisa, condusa de miliardarul american George Soros, a anunțat luni ca a depus o plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg in legatura cu legile "Stop Soros" care fac o "crima" din ajutarea azilanților, relateaza Reuters și AFP.

- China nu se va mulțumi sa stea in defensiva in razboiul comercial cu Statele Unite, a avertizat un important tabloid chinez, in condițiile in care este de așteptat ca Donald Trump sa anunțe luni noi taxe vamale asupra unor importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

- Un fost vicepresedinte al Iranului a fost condamnat miercuri la sase ani si jumatate de inchisoare pentru amenintarea securitatii nationale si propaganda contra republicii islamice, transmite Reuters, care citeaza agentia de presa iraniana Tasnim. Esfandiar Rahim Mashaie a primit pedepse de…