Lansata in 2008, Initiativa Merida vizeaza combaterea traficului de droguri cu ajutorul unor echipamente militare americane, a unui sprijin tehnic si a instruirii fortelor de ordine din Mexic si din alte tari din America Latina. In cadrul acestui plan, respectivele tari au primit peste trei miliarde de dolari in aceasta perioada. 'Vrem ca Initiativa Merida sa fie total reorientata, deoarece nu a functionat. Nu mai vrem cooperare in jurul utilizarii fortei. Vrem in schimb o cooperare in privinta dezvoltarii economice', a spus Lopez Obrador in conferinta sa de presa zilnica din Palatul National.