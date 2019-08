Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a condamnat luni ideologia rasista a supremației rasei albe (White supremacy), suspectata ca s-a aflat la originea unuia dintre cele doua atacuri armate care au îndoliat Statele Unite în acest week-end, evitând însa sa puna accentul asupra luptei împotriva…

- Celebritatile de la Hollywood cer legi pentru controlul armelor ca urmare a recentelor masacre din Dayton, Ohio, si El Paso, Texas, scrie news.ro."Aseara, sute de voluntari de la MomsDemand mergeau in mars in DC ca urmare a atacului oribil din El Paso", a scris actrita Julianne Moore. "Cand…

- Klaus Iohannis a cerut schimbari drastice privind modul in care acționeaza autoritațile. Dupa drama de la Caracal, Iohannis a cerut masuri imediate. Citește și: BOMBA Gheorghe Dinca a fost AUDIAT la Craiova pentru o a TREIA victima -Telefonul ei a fost gasit in locuinta criminalului "Am…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, referitor la cazul adolescentelor disparute din Olt, ca i-a cerut ministrului de Interne sa mearga la fata locului si sa aiba cat mai repede concluziile anchetei. Dancila spune ca vor fi luate ”masuri foarte stricte”, iar cei care au gresit trebuie sa plateasca.…

- In acest raport, Fondul sustine ca planurile BCE de a mentine o politica monetara relaxata sunt 'vitale' in conditiile in care zona euro se confrunta cu o 'o perioada prelungita de crestere economica si inflatie anemica'. Potrivit estimarilor FMI, economia zonei euro va incetini pana la 1,3%…

- Trecand prin zona Rio Bravo, fluviu cu debit scazut care marcheaza frontiera, corespondenti ai agentiei France Presse au constatat prezenta grupurilor de garzi nationale, desfasurate pe langa politisti mexicani federali si locali. Aceasta prezenta a fost criticata de preotul Francisco Javier…

- Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a declarat miercuri ca vanzarea planificata a fostului avion prezidential si a altor aeronave din perioada guvernului anterior va contribui la finantarea unui nou acord de control al migratiei incheiat saptamana trecuta cu SUA, relateaza Reuters…

- Donald Trump a decis joi sa recurga la armamentul greu împotriva Mexicului, țara pe care o acuza de laxism în dosarul imigrației clandestine: SUA vor impune din 10 iunie taxe vamale pentru produsele importate de la vecinul din sud, scrie AFP. Președintele american a anunțat ca SUA…