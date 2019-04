Stiri pe aceeasi tema

- Fluxul moldovenilor care traverseaza vama, in aceste zile, este in continua crestere. De exemplu, doar in weekend-ul trecut, numarul pasagerilor inregistrati la vama a fost de 77 de mii, dintre care 43 de mii au intrat in tara.Cifra este cu 4 500 mai mare decat la inceputul lunii.

- Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat joi ca este determinat sa ajute la stoparea migrației ilegale, dar țara sa nu este responsabila direct de fluxul de imigranți care ajung in Statele Unite, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Imigrația ilegala in Statele Unite a fost…

- Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a declarat marti ca guvernul sau nu cauta confruntarea cu Spania dupa ce a solicitat sa se ceara scuze pentru abuzurile comise in timpul Cuceririi spaniole, relateaza AFP. "Nu vom cadea intr-o confruntare nici cu guvernul spaniol, nici cu alt guvern",…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a solicitat regelui Spaniei si papei sa îsi ceara iertare pentru "abuzurile" comise împotriva populatiilor indigene în timpul cuceririi Mexicului în secolul al XVI-lea, conform unor scrisori facute publice pe retelele…

- Presedintele mexican, Andres Manuel Lopez Obrador, a fost amenintat joi de presupusi membri ai unei grupari criminale care cer retragerea militarilor desfasurati pentru a combate furtul de carburant, sub pedeapsa de a ataca fortele de ordine si civilii, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Aceasta…

- Mexic vrea sa iși asume rolul de mediator intre guvernul și opoziția din Venezuela, cu scopul de a gasi o soluție la criza politica care a macinat țara. Anunțul a fost facut de președintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador. El a mai spus ca țara sa este gata sa indeplineasca rolul de mediator,…