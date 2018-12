Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau mexican Andres Manuel Lopez Obrador au avut miercuri o convorbire telefonica privind problema migratiei, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Cei doi lideri au discutat posibilitatea crearii unui program comun pentru dezvoltare si creare…

- Președintele mexican, Andres Manuel Lopez Obrador a propus miercuri sa ofere mai multe vize de lucru pentru persoanele din America Centrala și a declarat ca Statele Unite ar trebui sa faca același lucru, ca parte a unei negocieri care vizeaza stoparea fluxului de migranți catre nord, scrie Reuters.

- Tensiunea s-a accentuat joi la Tijuana, in nord-vestul Mexicului, unde mai multe sute de migranti din caravana formata in America Centrala au manifestat in apropiere de un post de frontiera cu SUA, in timp ce armata americana se antrena sa respinga o eventuala intrare in forta a acestora pe teritoriul…

- Guvernul mexican a estimat joi ca sansele pentru migrantii din America Centrala sositi in orasul de frontiera Tijuana de a intra in SUA sunt "practic nule", informeaza vineri AFP. "Posibilitatile lor de a intra in SUA sunt practic nule si ei o stiu, este vorba de o populatie (...) vulnerabila,…

- Mai mult de 1.500 de migranti din America Centrala au sosit joi in orasul mexican Tijuana, la granita cu Statele Unite, relateaza AFP preluata de Agerpres. In cursul diminetii, 22 de autobuze avand fiecare la bord circa 50 de migranti au ajuns la intrarea in acest oras situat in statul mexican…

- Sute de migranti din America Centrala care calatoresc prin Mexic pentru a ajunge in SUA au ajuns la orasul de granita, Tijuana, relateaza BBC.Grupul de 400 de persoane, printre care se afla si migranti LGBTQ, s-a separat de caravana de 5.000 de oameni din Ciudad de Mexico. Secretarul…

- Colonelul Catalin Paraschiv, care a coordonat interventia Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei la protestul din 10 august, a fost propus pentru acordarea gradului de general de brigada cu o stea, potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI). "Pe data de 10 mai CSAT a aprobat participarea…