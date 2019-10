Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au efectuat o operatiune cibernetica secreta in Iran, in urma atacurilor care au avut loc pe 14 septembrie impotriva instalatiilor petroliere din Arabia Saudita, atribuite de Washington si Riad regimului de la Teheran, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani, conform news.ro.Oficialii…

- Franța a cerut miercuri eliberarea a doi cetațeni francezi care se afla intr-o inchisoare din Iran inca din luna iunie, situație care ar putea reprezenta un obstacol in eforturile depuse de Paris privind relaxarea tensiunilor intre Teheran și Washington, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Ministerul…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, marti, ca a fost nevoit sa infrunte China cu privire la comert chiar daca acest lucru a afectat pe termen scurt economia americana, intrucat Beijingul pacaleste SUA de mai multe decenii, transmite Reuters, titrat de Agerpres. Comentariile lui Donald Trump…

- Comisia Judiciara din cadrul Camerei Reprezentantilor, majoritar democrata, a cerut unui tribunal federal sa-l oblige pe fostul consilier juridic al Casei Albe Don McGahn, al carui nume apare in mai multe randuri in raportul anchetei ruse a lui Robert Mueller, sa se prezinte la audieri in Congres,…

- Banca Centrala a Chinei a lasat moneda nationala sa se deprecieze sub pragul de sapte yuani pentru un dolar, cel mai scazut nivel din ultimii 11 ani. Decizia a fost luată că urmare a escaladării războiului comercial dintre Washington şi Beijing, care a afectat pieţele valutare…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca nu învinovațește Turcia pentru achiziționarea sistemelor S-400 din Rusia, cu toate ca aceasta mișcare a Ankarei ar urma sa duca la excluderea Turciei din programul de achiziție a aeronavelor de vânatoare F-35, potrivit Reuters…