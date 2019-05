Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador i-a adresat joi o scrisoare omologului sau american, invitandu-l la dialog, dupa ce Donald Trump a anuntat introducerea de taxe vamale impotriva Mexicului, acuzat de atitudine laxa in dosarul imigratiei

- 'Planul nostru va transforma sistemul american de imigratie intr-o mandrie pentru natiune si va fi admirat in lumea intreaga', a declarat presedintele Statelor Unite dezvaluind la Casa Alba proiectul sau de reforma a migratiei, care are insa putine sanse de a fi votat in Congres. 'Cea mai…

- Președintele american Donald Trump a ordonat autoritaților de la Washington sa inițieze procesul de impunere de taxe vamale suplimentare pentru esențialmente toate importurile din China care nu au fost pana acum vizate, a anunțat Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri comerciale.Citește…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat joi "cea mai mare inselatorie politica din toate timpurile", cu cateva ore inainte de foarte asteptata publicare a raportului final al anchetei procurorului Mueller cu privire la ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA in 2016, informeaza AFP.…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi pe omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in, luna viitoare, la cateva saptamani dupa esecul celui de-al doilea summit dintre Washington si Phenian, relateaza AFP. Moon Jae-in este de mult timp un sustinator al dialogului cu Coreea de Nord,…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a solicitat regelui Spaniei si papei sa isi ceara iertare pentru "abuzurile" comise impotriva populatiilor indigene in timpul cuceririi Mexicului in secolul al XVI-lea, conform unor scrisori facute publice pe retelele de socializare, relateaza DPA. Intr-un…

- Presedintele american Donald Trump nu are ''nicio problema'' cu publicarea integrala a raportului Mueller privind ancheta rusa, a declarat luni Casa Alba, relateaza AFP. ''Cred ca presedintele nu are nicio problema cu aceasta. El este mai mult decat multumit ca tot ce are legatura…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau brazilian Jair Bolsonaro au afisat marti viziunea comuna pe care o impartasesc despre politica conservatoare si populista, liderul de la Casa Alba anuntand ca va acorda mai mult sprijin ambitiilor globale ale Braziliei, informeaza agentiile de presa…