- La invitatia arhiepiscopului romano-catolic de Alba-Iulia, Gyorgy Jakubinyi, presedintele Ungariei, Janos Ader, si sotia acestuia, Anita Herczeghva, vor participa la slujba papala din 1 iunie, de la Sumuleu Ciuc, a transmis Presedintia Ungariei. O saptamana mai tarziu, Janos Ader si sotia vor fi prezenti…

- Gyorgy Jakubinyi, arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia s-a intalnit la Budapesta cu premierul ungar, Viktor Orban, unde au discutat despre vizita Papei Francisc la Sumuleu Ciuc. Mai mult, oficialul ungar a anunțat ca a alocat peste 19 milioane de euro pentru Arhiepiscopia Romano-Catolica de Alba…

- Documente atasate: Proiect HG vizita papei in Romania Bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, va fi suplimentat din Fondul de rezerva bugetara, cu suma de 9 milioane de lei, „pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de organizarea vizitei in Romania…

- Papa Francisc, cel mai important lider religios de pe mapamod, va ajunge in Romania peste doua luni. Vor fi trei zile cu un program intens la care vor participa pelerini din toata tara, dar si de peste hotare.

- Programul complet al vizitei facute de Papa Francisc in Romania in 2019 a fost dat publicitații. Suveranul Pontif va fi in țara noastra intre 31 mai și 2 iunie. Papa Francisc va veni in Romania vineri, pe 31 mai. Va vizita mai multe localitați: București, Bacau, Șumuleu-Ciuc, Iași, Sibiu, Blaj, iar…

- Sala de presa a Sf. Scaun a anunțat astazi programul detaliat al calatoriei apostolice pe care Papa Francisc o efectueaza in Romania in zilele 31 mai – 2 iunie 2019, sub genericul ”Sa mergem...

- Reprezentantii Bisericii Catolice au tinut luni o conferinta de presa la care au prezentat programul vizitei Papei Francisc in Romania si au vorbit despre provocarile pe care le presupune aceasta.Papa Francisc va vizita Romania in perioada 31 mai – 2 iunie 2019, la invitatia autoritatilor…

- Parintele Constantin Necula afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca vizita Papei Francisc in Romania demonstreaza ca ortodocsii nu sunt „fanatici religiosi”, ci „partenerii de dialog evanghelic ai catolicismului” si pot propune un proiect crestin Europei si lumii. – Parinte, zeci de mii de romani…