10 raniti si 3 persoane decedate, la Bîlhacu. Autoritațile, în alertă

Potrivit reprezentantilor ISU, in acest moment in urma accidentului au rezultat 14 victime. Situatia este in dinamica numarul acestora putand creste. 4 victime au fost preluate. Se continua manevrele de de triaj si evacuare. Potrivit reprezentantilor ISU,… [citeste mai departe]